樺加沙將達中颱上限不排除強颱侵台 慎防狂風暴雨巨浪 下周二威脅最大

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
下周二至下周三清晨，將是樺加沙颱風影響台灣最明顯的時候。各地風雨最明顯，花東、屏東山區可能有豪雨等級以上降雨，西半部、宜蘭可能會有大雨或豪雨發生，沿海也很容易有強風和巨浪。本報資料照片
未來1周天氣重點，主要就是關注颱風對台灣的影響。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，樺加沙颱風預計下周二至下周三清晨明顯影響台灣，甚至下周一晚上開始就有影響，各地要嚴防強風豪雨和大浪情形。

目前太平洋上有3個颱風，分別是米塔、樺加沙、浣熊颱風。林伯東表示，其中，樺加沙颱風對台灣的影響比較大。米塔颱風逐漸朝中國方向前進，對台灣影響會愈來愈小。

林伯東表示，樺加沙颱風目前在關島和菲律賓之間的海面，預計它未來逐漸朝巴士海峽的方向靠近，對台灣的影響會愈來愈明顯。

浣熊颱風在日本東南邊比較遠的區域，林伯東表示，距離台灣約4000公里遠，預計它未來會比較朝日本方向前進，未來路徑還有變數，持續觀察。

林伯東表示，樺加沙颱風目前在恆春東南方1300公里海面上，未來5天慢慢逐漸靠近台灣，目前預估路徑以通過巴士海峽機率最大。

影響時程方面，林伯東表示，周日開始慢慢受到樺加沙颱風的外圍雲系影響，所以桃園以北、宜花可能就會有短暫陣雨或雷雨出現。另外，因為東風沉降的影響，西北部可能會出現高溫情形。因為這個颱風在東邊，整個東半邊和基隆、恆春周日開始就會有長浪情形發生。

下周一應該是風雨逐漸增強的狀況，林伯東表示，預估東半部、基隆、恆春可能有大雨，甚至有局部豪雨發生。另外，因為風向改變的關係，沉降高溫的區域可能會落在中南部地區，要特別留意。沿海可能會有8級以上陣風，長浪也都還是會持續。

林伯東表示，下周二至下周三清晨，將是樺加沙颱風影響台灣最明顯的時候。各地風雨最明顯，花東、屏東山區可能有豪雨等級以上降雨，西半部、宜蘭可能會有大雨或豪雨發生，沿海也很容易有強風和巨浪。預計下周三白天起，樺加沙颱風對台灣的影響降低。但是預估東、南部有零星降雨，海面上可能都還是會有長浪。

今明天氣，林伯東表示，目前受到米塔颱風外圍雲系影響，整個南邊對流發展比較明顯，且會慢慢移進來。所以預估今天台東、恆春都還是有可能一整天不定時陣雨或雷雨，而且可能有短延時大雨，甚至有豪雨機會。其他地方以午後雷陣雨天氣型態為主，山區有大雨情形。明天整體來說狀況沒有太大改變，水氣減少，整體來說還是會以西半部大雨為主。

林伯東表示，周日這天東風變得更強，雨區減少是因為沉降作用的關係，但是迎風面的宜蘭、基隆、台北、桃園，甚至整個花蓮地區慢慢都會開始有雨進來。

今天高溫提醒，林伯東表示，目前在台北、台中，大概是中部以北的區域，受到一點沉降作用影響，以及白天太陽加熱的影響，有高溫情形。

樺加沙目前是輕度颱風，但是林伯東表示，在經過海面的過程當中，發展的條件滿不錯的，預估它的強度會來到中颱上限，甚至不排除強烈颱風的機會。時間點落在下周一進到巴士海峽之前，就有機會達到這樣的強度，而且會以這樣的強度慢慢通過巴士海峽。

暴風圈的部分，林伯東表示，隨著它的強度增強，預估範圍會達到250公里到280公里，都是有機會的。屆時它算是一個範圍比較大的颱風，雖然預估它登陸的機會沒有很高，但是對台灣的影響是明顯的，是因為這個颱風的強度和範圍都是比較大的。

哪些地區會有豪雨等級以上雨量？林伯東表示，在樺加沙颱風通過巴士海峽的時候，比較熱區的區域大概是台灣東半部、偏南邊地區，包括恆春半島，尤其花東和屏東山區，目前預估可能會有豪雨等級以上降雨發生。其他地方還是有可能大雨或豪雨發生。

樺加沙颱風影響時程和地區。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
