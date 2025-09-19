化療結束直奔居家醫療 「超人醫師」徐超斌今凌晨癌逝 南迴基金會證實

有「超人醫師」稱號南迴基金會發起人徐超斌，在台東推動偏鄉醫療，積極籌建南迴醫院，他曾遭遇中風，又在2019年底確診鼻咽癌，且已是晚期。歷經4度復發，他今天凌晨不敵病魔，在睡夢中於家中病逝，享年57歲。南迴基金會董事長李靜蘭說，超斌醫師病況去年開始就不太好，約三周前因腫瘤轉移復發，開始居家安寧，「他的離世對我們而言不是太意外，但難免還是一直抱有希望。」

徐超斌在中風13年後，確診鼻咽癌晚期，腫瘤達3公分。李靜蘭說，徐醫師努力撐了很久，身邊親友一度認為他快撐不下去了，但他仍堅持積極治療，多次進出加護病房，且心中仍掛念偏鄉病人，甚至曾在做完化療後，離開醫院直接去看居家醫療病人，然後又發生感染，再次緊急回到醫院治療，「他一直很努力，想要做得更多。」

去年7月開始，徐超斌病情發生變化。李靜蘭說，癌症4度復發，「他很厲害，撐了下來」，但當時大家都有心理準備，趁他體力還好，還能與大家談話時，預錄了向各界道別的影片；3周前，腫瘤再次轉移復發，開始居家安寧，最終於今天凌晨，在睡夢中安然離世，狀態十分安詳。南迴基金會將在台東、台北安排徐超斌醫師追思會，詳細日期地點將擇日公布。

徐超斌為台東達仁鄉土坂部落排灣族人，2002年離開奇美醫院急診部，回到家鄉部落行醫，在達仁鄉衛生所服務，因人力短缺、醫務繁重，超時工作已是日常，當時每月工作超過400多小時。後來，他2006年發生中風，凌晨1點送走病人後，突然覺得臉歪、嘴斜、單側癱軟無力，歷經手術、復健，休息半年就重返工作。

確診晚期鼻咽癌前，徐超斌先是出現耳鳴、聽力下降，原認為是耳咽管阻塞，至台東馬偕醫院耳鼻喉科接受檢查後，竟確診為鼻咽癌，鼻咽長出一顆3公分大腫瘤，擴及淋巴組織，已是癌症晚期。除積極治療外，他也把握時間，落實建立南迴醫院的願景，2023年成立「南迴診所」，盼藉這座「沒有圍籬的醫院」，結合行動超音波等醫療科技，推廣居家醫療，更能守護當地鄉親健康。

