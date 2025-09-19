聽新聞
0:00 / 0:00
教師中秋國慶3連假出遊 高公局曝國道「好走時段」避塞
教師節、中秋節及國慶日連假將屆，預期將有許多人計畫出遊或返鄉。交通部高速公路局提醒大家，連假期間國道交通需求大增，尖峰時段容易有壅塞情形。依高公局交通分析結果，連假首兩日為南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末兩日為北向尖峰日，車流集中於下午時段。自行開車的用路人若想節省旅行時間，建議利用「好走時段」上國道。
高公局指出，國道「好走時段」分別為，各連假首兩日南向，西部國道建議早上6時前或中午12時後出發，國道5號建議早上5時前或下午5時後出發。各連假末兩日北向，西部國道南部地區建議9時前出發，中部地區建議12時前出發。國道5號建議早上9時前出發。
另為分散尖峰車流，高公局表示，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折及每日0-5時暫停收費等措施。自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App查詢即時路況，以彈性調整出發時間與行車路線。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言