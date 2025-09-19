教師中秋國慶3連假出遊 高公局曝國道「好走時段」避塞

教師節、中秋節及國慶日連假將屆，預期將有許多人計畫出遊或返鄉。交通部高速公路局提醒大家，連假期間國道交通需求大增，尖峰時段容易有壅塞情形。依高公局交通分析結果，連假首兩日為南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末兩日為北向尖峰日，車流集中於下午時段。自行開車的用路人若想節省旅行時間，建議利用「好走時段」上國道。

高公局指出，國道「好走時段」分別為，各連假首兩日南向，西部國道建議早上6時前或中午12時後出發，國道5號建議早上5時前或下午5時後出發。各連假末兩日北向，西部國道南部地區建議9時前出發，中部地區建議12時前出發。國道5號建議早上9時前出發。

另為分散尖峰車流，高公局表示，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折及每日0-5時暫停收費等措施。自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App查詢即時路況，以彈性調整出發時間與行車路線。

