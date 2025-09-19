快訊

教師中秋國慶3連假出遊 高公局曝國道「好走時段」避塞

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
教師節、中秋節及國慶日連假，國道收費措施。圖／高公局提供
教師節、中秋節及國慶日連假將屆，預期將有許多人計畫出遊或返鄉。交通部高速公路局提醒大家，連假期間國道交通需求大增，尖峰時段容易有壅塞情形。依高公局交通分析結果，連假首兩日為南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末兩日為北向尖峰日，車流集中於下午時段。自行開車的用路人若想節省旅行時間，建議利用「好走時段」上國道。

高公局指出，國道「好走時段」分別為，各連假首兩日南向，西部國道建議早上6時前或中午12時後出發，國道5號建議早上5時前或下午5時後出發。各連假末兩日北向，西部國道南部地區建議9時前出發，中部地區建議12時前出發。國道5號建議早上9時前出發。

另為分散尖峰車流，高公局表示，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折及每日0-5時暫停收費等措施。自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App查詢即時路況，以彈性調整出發時間與行車路線。

國道 連假 高公局

相關新聞

樺加沙將達中颱上限不排除強颱侵台 慎防狂風暴雨巨浪 下周二威脅最大

未來1周天氣重點，主要就是關注颱風對台灣的影響。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，樺加沙颱風預計下周二至下周三清晨明...

今天不是921為何國家級警報響？ 氣象署：真實告警訊息不會有這2字

每年9月21日是國家防災日，不過，今年921是周日假日，中央氣象署說，今年國家防災日演習擇定9月19日今天舉行，全民一同...

樺加沙周日轉中颱 恐強度高、風場大 專家預期這時最接近台灣

昨天從早到晚陸續生成3個颱風，依序為今年17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」及19號颱風「浣熊」。天氣風險公司天氣分...

國家級地震演練警報響起超多人被嚇到 高雄網友：以為飛彈來了

9月19日國家防災日，政府今天上午同步傳送國家級地震及海嘯演練警報，民眾手機先後收到「國家級警報」和「警訊通知」，有不少...

上午9:21國家級警報響「規模8.5強震」別怕 氣象署：國家防災日演練

配合國家防災日演練活動，中央氣象署今天上午9時21分，發布全國性地震及海嘯演練訊息。此次演練的模擬地震情境，設定於114...

上班族留意！捷運板南列車車門異常 民眾擠爆月台

捷運板南線上午8時20分許，因列車車門出現異常警訊因而停駛，造成往南港展覽館方向列車有延誤，板橋到新埔中途列車停駛約莫2...

