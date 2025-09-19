國家級地震演練警報響起超多人被嚇到 高雄網友：以為飛彈來了

9月19日國家防災日，政府今天上午同步傳送國家級地震及海嘯演練警報，民眾手機先後收到「國家級警報」和「警訊通知」，有不少網友接收訊息當下被嚇到，高雄網友指「以為飛彈來了」、「手機差點掉地上」。

中央氣象署為強化防災反應，強調全民參與，所有測試訊息明確標示「114年國家防災日演習」，民眾接到地震速報、海嘯警報訊息，務必保持冷靜，無須驚慌，自行演練避難相關措施「趴下、掩護、穩住」。

警報發出後，不少網友貼文表達感謝，有網友指，「嚇人，騎車騎到一半被嚇到，好大聲」、「平常地震不會響，演習倒是沒被忘記」。

高雄網友指「以為飛彈來了」、「手機差點掉地上」。另有網友說，「被嚇醒，拍醒老公，狂喊地震」、「全辦公室的一起響起地震警報，蠻驚恐的」、「在捷運上，一起響更容易嚇到」、「每次都被聲音嚇到」、「聽到警報聲，心臟揪一下」、「雖然知道有防災演練警報，但還是忘記時間被嚇到了」。

