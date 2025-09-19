「生不如死」衝擊勞動力 百貨業者祭第一胎5萬、二胎10萬、三胎15萬

台灣已連續56個月「生不如死」、人口已20個月負成長，意味未來勞動力恐將更吃緊。勞動部日前公布「114年3月底職位空缺概況調查」，全台共有27.6萬個職缺，職缺率達3.1%，缺工嚴重。1111人力銀行表示，不少企業已率先行動，投入資源支持員工育兒，例如微風集團提供同仁第一胎5萬元、第二胎10萬元、第三胎（含） 以後每胎15萬元的生育補助。台灣大哥大則提供6歲以下每年1萬元，最多12萬元補助育兒。

1111人力銀行指出，截至3月底，全台共有27.6萬個職缺，觀察產業別，製造業缺口最大，達9.2萬個，占33.5%；批發及零售業4.7萬個，占16.9%，住宿及餐飲業2.5萬個，占9.1%，三大產業合計已逼近六成。

1111人力銀行調查呼應這項趨勢，顯示有68.3% 的餐飲業者坦言正面臨缺工壓力。業者指出，即使持續釋出職缺，仍難以找到合適人選，原因不僅在於年輕人就業偏好轉向，少子化更是人力短缺重要原因。

內政部最新統計，今年8月全台新生兒僅8,464人，較去年同期大減27.3%，同期死亡人數則達1萬5,226人，台灣已連續56個月「生不如死」、人口持續20個月負成長。意味著未來勞動力恐將進一步吃緊。

1111人力銀行指出，目前已有不少企業支持員工育兒，除微風集團提供第一胎5萬元、第二胎10萬元、第三胎 (含) 以後每胎15萬元的生育補助，台灣大哥大則提供每胎6萬元生育津貼，另針對6歲以下子女，每年再補助1萬元育兒津貼，累計最高可達12萬元。同時，公司也推動彈性工時與遠距辦公，每月可居家辦公10天，展現對員工的全方位支持。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，過去調查發現有七成二上班族最期待公司能有彈性工時，在歷屆「1111幸福企業金獎」得獎名單中，許多企業便以彈性制度深受員工青睞，不僅提升自主性，也強化歸屬感，對有育兒需求的員工更具實質幫助，能夠增加員工留任意願。良好的育兒福利，也能塑造企業幸福形象，提升招募力。

