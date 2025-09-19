燕麥、杏仁奶卡好？部桃營養師：穀類飲品非牛奶

65歲的婦人在部衛福部桃園醫院門診問「燕麥奶和杏仁奶是不是比較健康？」營養師王宇璇表示，這個看似簡單的問題，其實反映許多人對植物奶的認知模糊。其實植物奶不是鮮奶，而是將豆類、堅果或穀物加水研磨後製成的飲品，因外觀和口感與牛奶相似而被稱為「奶」。

王宇璇說，植物奶和鮮奶成分與營養價值卻截然不同，最大的差異在於植物奶完全不含乳糖，因此適合乳糖不耐症患者飲用，但營養組成也與鮮奶差距甚大。

她以市面上常見的幾款植物奶為例，豆奶也就是大家熟悉的豆漿，屬於「豆魚蛋肉類」，蛋白質含量高，還含有大豆異黃酮與卵磷脂等營養素，對於素食者或乳糖不耐症患者是良好的蛋白質來源。

不過，與牛奶相比，豆奶在維生素B群的含量上明顯不足；燕麥奶屬於全穀雜糧類，口感溫順，富含水溶性膳食纖維，但其主要成分是醣類，對血糖影響較大，且含磷量高，因此糖尿病患者與腎功能不佳者須特別留意。

至於傳統的米漿，通常是由米和花生製成，與燕麥奶同屬碳水化合物來源，但市售產品多半會加入糖提升風味，王宇璇建議選擇無糖糙米漿，較能避免攝取過多熱量。杏仁奶則來自油脂與堅果種子類，富含維生素E與不飽和脂肪酸，也是素食者和乳糖不耐症患者的好選擇。還有常見的椰奶，雖帶有獨特香氣，但脂肪含量高，多被應用在料理之中，同樣歸屬於油脂類。

王宇璇指出，植物奶普遍不含膽固醇，並提供膳食纖維，但若要補充鈣質與優質蛋白質，鮮奶依舊是最佳來源。對一般人而言，不能單純以「植物奶比較健康」作為選擇依據，而是應根據自身的營養需求與身體狀況挑選。若是乳糖不耐症患者，植物奶的確是友善選項；但若要補鈣、補蛋白質，鮮奶仍有不可取代的地位。

她強調飲食最重要的原則是均衡，多樣化攝取六大類食物，才能真正達到健康需求。換句話說，不論是鮮奶還是植物奶，都不是「誰取代誰」的關係，而是依照個人狀況與目的，找到最適合自己的搭配。

