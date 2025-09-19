快訊

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東「超人醫師」稱號的徐超斌，今天傳出他不敵病魔在家中辭世，享年57歲。本報資料照片
台東有「超人醫師」稱號的徐超斌，有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，12年前推動催生「南迴醫院」獲廣大回響，未料，南迴醫院尚未完成，今天傳出他昨晚不敵病魔在家中辭世，享年57歲。

徐超斌有感於南迴4鄉醫療資源缺乏，14年前推動催生「南迴醫院」，被譽為台灣史懷哲，2020年驚傳罹患鼻咽後壁惡性腫瘤，歷經3個月的治療，5月13日深夜他透過個人臉書對外宣布這項消息，「為了不讓太多人擔憂，對於自己生病一事，除了極少數人外，我決定封鎖消息，獨自面對一個人的戰爭，12月底我默默地前往台東馬偕醫院展開我的抗癌之旅」，，並表示「我回來了！請大家別擔心」。

徐超斌心繫守護鄉親健康，病癒後仍努力不懈，「南迴醫院」雖獲廣大回響，因申請程序繁雜，徐決心先成立南迴診所，坐落在舊公賣局大武所的南迴診所2023年6月28日開業，徐超斌當時說，南迴診所規模雖不及構想的南迴醫院大，但服務及診療絕對品質保證，「南迴診所」昨正式開業，徐超斌說，守護南迴鄉親健康不能等，成立南迴診所只是初期，將持續朝向南迴醫院邁進。

徐超斌5年前底辭去衛福部台東醫院急診室醫師後，即專心投入醫療財團法人南迴基金會，後成立南迴「居家護理所」，讓長者不用出門，由醫護及照服人員到府提供定期醫療、護理、公衛及健康管理等服務，頗受好評，南迴診所開業，南迴醫療量能再提升。

台東 醫師 徐超斌

