快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

安啦！919國家防災日發國家級警報 未人車管制

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
919國家防災日，今天民眾手機收到國家級警報和海嘯警訊。記者林保光／攝影
919國家防災日，今天民眾手機收到國家級警報和海嘯警訊。記者林保光／攝影

今天是9月19日國家防災日，民眾手機先後收到「國家級警報」和「警訊通知」，是政府模擬發生芮氏規模8.5地震及海嘯演習，未實施人車管制，但警報響起確實也引起一陣驚慌。

高雄市警局表示，政府基於921大地震慘痛經驗，為防範類似921大地震，造成重大傷亡，特訂「國家防災日」，提醒國人對災害防護的警覺，期藉各種整備及演練防患於未然。

今天上午9時21分先，民眾先收到國家級警報，是模擬台灣東部海域（琉球海溝）發生芮氏規模8.5地震，震源深度 10 公里地震，影響台灣東部及北部地區，並可能引發海嘯，威脅台灣西南部、東南部、東部、東北部及北部等沿海地區。

上午9時30分，另發布海嘯警報預警，警方配合海嘯警報試放，運用防空警報系統，施放海嘯警報，直到上午10時解除警報。

919國家防災日，今天民眾手機收到國家級警報。記者林保光／攝影
919國家防災日，今天民眾手機收到國家級警報。記者林保光／攝影

海嘯 921大地震 國家級警報

延伸閱讀

9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

俄羅斯7.8強震侵襲…發布海嘯警報 目前暫無災情傳出

俄羅斯堪察加東海岸附近規模7.8強震 觸發海嘯警報

高空冷心低壓發威！午後大雷雨開炸3縣市 宜蘭1地山區暴雨國家級警報響

相關新聞

樺加沙將達中颱上限不排除強颱侵台 慎防狂風暴雨巨浪 下周二威脅最大

未來1周天氣重點，主要就是關注颱風對台灣的影響。中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，樺加沙颱風預計下周二至下周三清晨明...

今天不是921為何國家級警報響？ 氣象署：真實告警訊息不會有這2字

每年9月21日是國家防災日，不過，今年921是周日假日，中央氣象署說，今年國家防災日演習擇定9月19日今天舉行，全民一同...

樺加沙周日轉中颱 恐強度高、風場大 專家預期這時最接近台灣

昨天從早到晚陸續生成3個颱風，依序為今年17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」及19號颱風「浣熊」。天氣風險公司天氣分...

國家級地震演練警報響起超多人被嚇到 高雄網友：以為飛彈來了

9月19日國家防災日，政府今天上午同步傳送國家級地震及海嘯演練警報，民眾手機先後收到「國家級警報」和「警訊通知」，有不少...

上午9:21國家級警報響「規模8.5強震」別怕 氣象署：國家防災日演練

配合國家防災日演練活動，中央氣象署今天上午9時21分，發布全國性地震及海嘯演練訊息。此次演練的模擬地震情境，設定於114...

上班族留意！捷運板南列車車門異常 民眾擠爆月台

捷運板南線上午8時20分許，因列車車門出現異常警訊因而停駛，造成往南港展覽館方向列車有延誤，板橋到新埔中途列車停駛約莫2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。