快訊

案發時間軸曝光！9旬婦被陸配媳婦「棄屍淡水河」士檢早一步限制出境、出海

國6重大車禍！1黑色轎車墜橋「乘客甩飛」、5人受傷搶救中

壯志未酬！南迴「超人醫師」徐超斌不敵病魔今傳辭世

聽新聞
0:00 / 0:00

今天不是921為何國家級警報響？ 氣象署：真實告警訊息不會有這2字

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
國家防災日地震速報、海嘯警報訊息。圖／中央氣象署提供
國家防災日地震速報、海嘯警報訊息。圖／中央氣象署提供

每年9月21日是國家防災日，不過，今年921是周日假日，中央氣象署說，今年國家防災日演習擇定9月19日今天舉行，全民一同參與演練，強化防災反應。所有測試訊息中都會明確標示「114年國家防災日演習」，民眾接到地震速報、海嘯警報訊息，務必保持冷靜，無須驚慌，自行演練避難相關措施「趴下、掩護、穩住」。

今天包括地震速報測試，今天上午9時21分發送地震速報測試，全國各地皆會收到「地震速報」。此外，上午9時30分針對沿海鄉鎮市區發送「海嘯警報」測試，上午10時同樣會對沿海鄉鎮市區發送「海嘯警報解除」測試，模擬完整的警報發布與解除流程。而今年的國家防災日地震速報，最後附的網址連結可查詢新版「臺灣全民安全指引」。

如何分辨是演習或真實情況？中央氣象署說，若日後真的遇到地震或海嘯，真實告警訊息將不會有「演習」字樣，此時就必須立即採取避難措施。防災演練不只是形式，而是將避難步驟變成習慣。

今年的國家防災日地震速報，最後附的網址連結可查詢新版「臺灣全民安全指引」。圖／中央氣象署提供
今年的國家防災日地震速報，最後附的網址連結可查詢新版「臺灣全民安全指引」。圖／中央氣象署提供

地震 演習 海嘯

延伸閱讀

9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

俄羅斯7.8強震侵襲…發布海嘯警報 目前暫無災情傳出

內政部國家防災日系列活動 9/19將有國家級警報

規模6地震震響國家級警報 網見日期撞上末日預言嚇：太巧了

相關新聞

今天不是921為何國家級警報響？ 氣象署：真實告警訊息不會有這2字

每年9月21日是國家防災日，不過，今年921是周日假日，中央氣象署說，今年國家防災日演習擇定9月19日今天舉行，全民一同...

樺加沙周日轉中颱 恐強度高、風場大 專家預期這時最接近台灣

昨天從早到晚陸續生成3個颱風，依序為今年17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」及19號颱風「浣熊」。天氣風險公司天氣分...

國家級地震演練警報響起超多人被嚇到 高雄網友：以為飛彈來了

9月19日國家防災日，政府今天上午同步傳送國家級地震及海嘯演練警報，民眾手機先後收到「國家級警報」和「警訊通知」，有不少...

上午9:21國家級警報響「規模8.5強震」別怕 氣象署：國家防災日演練

配合國家防災日演練活動，中央氣象署今天上午9時21分，發布全國性地震及海嘯演練訊息。此次演練的模擬地震情境，設定於114...

上班族留意！捷運板南列車車門異常 民眾擠爆月台

捷運板南線上午8時20分許，因列車車門出現異常警訊因而停駛，造成往南港展覽館方向列車有延誤，板橋到新埔中途列車停駛約莫2...

樺加沙挑戰強颱 暴風圈將籠罩台灣南端陸地 北東也將風雨有感

樺加沙颱風來勢洶洶，下周對台灣極具威脅。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，樺加沙目前位於台東東南東方約1400公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。