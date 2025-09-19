聽新聞
今天不是921為何國家級警報響？ 氣象署：真實告警訊息不會有這2字
每年9月21日是國家防災日，不過，今年921是周日假日，中央氣象署說，今年國家防災日演習擇定9月19日今天舉行，全民一同參與演練，強化防災反應。所有測試訊息中都會明確標示「114年國家防災日演習」，民眾接到地震速報、海嘯警報訊息，務必保持冷靜，無須驚慌，自行演練避難相關措施「趴下、掩護、穩住」。
今天包括地震速報測試，今天上午9時21分發送地震速報測試，全國各地皆會收到「地震速報」。此外，上午9時30分針對沿海鄉鎮市區發送「海嘯警報」測試，上午10時同樣會對沿海鄉鎮市區發送「海嘯警報解除」測試，模擬完整的警報發布與解除流程。而今年的國家防災日地震速報，最後附的網址連結可查詢新版「臺灣全民安全指引」。
如何分辨是演習或真實情況？中央氣象署說，若日後真的遇到地震或海嘯，真實告警訊息將不會有「演習」字樣，此時就必須立即採取避難措施。防災演練不只是形式，而是將避難步驟變成習慣。
