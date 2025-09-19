聽新聞
上班族留意！捷運板南列車車門異常 民眾擠爆月台
捷運板南線上午8時20分許，因列車車門出現異常警訊因而停駛，造成往南港展覽館方向列車有延誤，板橋到新埔中途列車停駛約莫2分鐘，但一度造成民眾聚集在月台上，目前班距調整中。
台北捷運公司指出，上午8時20分板南線新埔站往南港展覽館一部列車，出現車門異常警訊，為確保旅客安全，行控中心立即依照SOP請車上約1千名旅客，於新埔站換乘下一部列車，目前班距調整中。
北捷表示，初步研判為夾到旅客隨身物品，維修人員緊急上車處理後，該部列車於西門站重新開門載客。
