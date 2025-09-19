Threads爆紅台灣戀綜《東漂月老廟》！台版相昊脆友笑死：都在想吃的

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

近年來，各式戀愛實境秀持續掀起觀眾心動熱潮，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查「戀愛實境節目」近一年的熱門關鍵字，包含韓國戀愛綜藝《母胎單身大作戰》、《換乘戀愛》及《單身即地獄》等，以魅力展現、甜蜜互動、心動瞬間與緊張情節牢牢抓住大批死忠觀眾的目光；而像海恩、廷穆、李陶、志軟等知名成員，更在節目結束後依舊話題不斷，人氣持續延燒。

台東浪漫話題！「擲筊」邀月老下凡牽紅線

趁著這股熱潮，台東縣政府交通及觀光發展處打造的全新戀愛實境節目《東漂月老廟》，以創新形式脫穎而出，9月5日在FB臉書粉絲專頁《台東就醬玩》首播，立刻吸引了甜蜜戀愛控的目光，掀起網友熱烈討論。

這不是一般的約會，也不只是單純的旅遊節目！平均年齡約30歲的3男3女，從陌生人到心動搭檔，一起踏上三天兩夜的浪漫台東之旅。從海濱公園的日落、森林公園的單車漫遊，到都蘭的海景咖啡館、在地小吃文化與手作體驗，每一步都蘊含著期待與驚喜。《東漂月老廟》更巧妙融入傳統信仰元素「擲筊」，當參與者在月老廟虔誠祈願，向月老求牽姻緣紅線時，神秘儀式與真實情感交織，讓彼此互動火花不斷。

眼神太有愛！戀愛CP「你摸我手」心動互撩

翻攝Threads／li.anqian

節目播出後，網友們對製作團隊的創意、約會情節與互動都表現出高度興趣和熱情，大力敲碗想看哪對能走到最後，積極參與預測最終配對結果。

有網友在脆上大力推薦，「沒想到台灣也能拍出這種戀愛泡泡的實境秀，只能說這男生真的很會…看完真的會矮額矮額～起雞皮疙瘩」。影片中，成員阿賢與主任互動親暱，用泡泡互撩的橋段，她在鬧、他在笑，曖昧氛圍滿滿，也讓觀眾看得超投入。兩人談心環節的片段，也被轉發稱讚，「ㄟ台東戀綜這個男的有暈捏，聲音很塞乃而且還要約台北」、「他的眼神要把女生看穿了吧」。

他不顧戀愛超專心吃飯 脆友笑死：台版相昊

翻攝Threads／zx_ni.1204

另外，成員Tom的一句「我覺得不錯啊，就那邊東西份量也大，然後風景也漂亮」，受訪內容也戳中網友笑點。原PO笑稱，本來以為他要點評約會對象，「結果一股腦在稱讚餐點」，吸引逾7千按讚數，4千多轉發分享。

許多脆友紛紛留言，「這才是我要看的戀綜」、「一個參加交友節目，一個是參加旅遊節目」、「看到這段真的是笑出來，Tom哥就是來觀光的」、「女生有在聊天，男生很認真在吃東西」、「以為在錄食尚玩家嗎」、「太好笑了 ！！都給我看起來」。

「文化+旅遊+戀愛」別出心裁的混搭，突破傳統觀光宣傳的框架，《東漂月老廟》不只是戀愛綜藝，也是觀光的新玩法。讓年輕人不只看風景，更能深入體驗在地生活，感受台東的熱情與自然風情，快鎖定FB《台東就醬玩》官方粉絲專頁，每週五準時上線，一起見證哪些紅線被月老牽起，又有哪些緣分會在旅途中悄悄萌芽吧！

