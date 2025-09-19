樺加沙挑戰強颱 暴風圈將籠罩台灣南端陸地 北東也將風雨有感

樺加沙颱風來勢洶洶，下周對台灣極具威脅。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，樺加沙目前位於台東東南東方約1400公里，強度逐漸增強中。預計通過台灣南端時，也是它的巔峰時刻，「至少是中度颱風中段班，增強速度快的話，有機會挑戰強烈颱風」。󠀠

颱風路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在太平洋高壓穩定導引下，樺加沙下周二通過巴士海峽，直接侵襲台灣的機率較低。但暴風圈仍會籠罩台灣南端的陸地，北部、東部受外圍環流影響，仍會有一定程度的風雨。󠀠

至於確切的風雨大小，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因颱風路徑仍有往北、往南修正調整空間，變數仍大，未來幾日持續追蹤。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

