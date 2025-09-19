快訊

別加牛奶！譚敦慈親授「隔夜燕麥」製作法，加「它」形成最強營養組合

咖啡也能Fine Dining 作家Chez Kuo解讀台灣咖啡新風潮

北市木柵國中旁民宅大火 2大2小站屋頂…驚悚畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙挑戰強颱 暴風圈將籠罩台灣南端陸地 北東也將風雨有感

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

樺加沙颱風來勢洶洶，下周對台灣極具威脅。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，樺加沙目前位於台東東南東方約1400公里，強度逐漸增強中。預計通過台灣南端時，也是它的巔峰時刻，「至少是中度颱風中段班，增強速度快的話，有機會挑戰強烈颱風」。󠀠

颱風路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，在太平洋高壓穩定導引下，樺加沙下周二通過巴士海峽，直接侵襲台灣的機率較低。但暴風圈仍會籠罩台灣南端的陸地，北部、東部受外圍環流影響，仍會有一定程度的風雨。󠀠

至於確切的風雨大小，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，因颱風路徑仍有往北、往南修正調整空間，變數仍大，未來幾日持續追蹤。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 台東

延伸閱讀

1張圖看樺加沙颱風重要歷程 賈新興：周日傍晚海警、下周一晨陸警

樺加沙「真的太大隻了」 颱風論壇：暴風圈不可避免觸陸 全台風雨有感

樺加沙「會有災情的颱風」又強又大恐直逼強颱 1情況路徑北修甚至侵台

3颱共存「樺加沙具威脅」 吳德榮：周日北東轉雨 下周2地致災大量降雨

相關新聞

上班族留意！捷運板南列車車門異常 民眾擠爆月台

捷運板南線上午8時20分許，因列車車門出現異常警訊因而停駛，造成往南港展覽館方向列車有延誤，板橋到新埔中途列車停駛約莫2...

樺加沙周日轉中颱 恐強度高、風場大 專家預期這時最接近台灣

昨天從早到晚陸續生成3個颱風，依序為今年17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」及19號颱風「浣熊」。天氣風險公司天氣分...

上午9:21國家級警報響「規模8.5強震」別怕 氣象署：國家防災日演練

配合國家防災日演練活動，中央氣象署今天上午9時21分，發布全國性地震及海嘯演練訊息。此次演練的模擬地震情境，設定於114...

樺加沙挑戰強颱 暴風圈將籠罩台灣南端陸地 北東也將風雨有感

樺加沙颱風來勢洶洶，下周對台灣極具威脅。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，樺加沙目前位於台東東南東方約1400公里...

1張圖看樺加沙颱風重要歷程 賈新興：周日傍晚海警、下周一晨陸警

米塔颱風、樺加沙颱風、浣熊颱風昨天先後生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsi...

樺加沙「真的太大隻了」 颱風論壇：暴風圈不可避免觸陸 全台風雨有感

樺加沙颱風下周將影響台灣天氣。中央氣象署表示，輕度颱風樺加沙昨晚8時生成，今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東方1240公里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。