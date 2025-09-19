韓國「機場工人」罷工 我國籍航空往返台韓航班暫不受影響

韓國「全國機場工人聯合會」將從今天起開始罷工，包括仁川機場等15個機場將受到衝擊，仁川機場公社也在昨日，將危機警報上調至「嚴重」。不過目前掌握，國籍航空飛韓國航班暫不受影響。

長榮航空表示，今天首爾仁川、金浦航班皆維持正常飛航，並將持續密切關注相關進程，採取相應航班運作措施。華航表示，目前往返韓國航班正常，本公司將持續密切關注韓國當地場站作業。

本次韓國全國機場工人聯合會的機場罷工行動並非航空公司空服員罷工，班機原則上仍會正常起降，旅客不太需要擔心。不過在出入境或機場現場人力安排上，可能會因為罷工而受到影響，建議近日往返韓國機場的旅客仍需多留意相關訊息，預留應變時間。

