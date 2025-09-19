1張圖看樺加沙颱風重要歷程 賈新興：周日傍晚海警、下周一晨陸警

米塔颱風、樺加沙颱風、浣熊颱風昨天先後生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，關注樺加沙颱風動態，預估周日傍晚有發布樺加沙颱風海警，下周一上午6時有發布陸警的機率。米塔颱風預估其朝廣東一帶的方向移動，浣熊颱風後期有對日本天氣造成影響的機率。

樺加沙颱風重要歷程，賈新興說，下周一晚上6時觸海，下周二凌晨0時觸陸，下周二下午3時脫陸，下周二晚上9時脫海。下周一傍晚起至下周二，有受樺加沙颱風環流影響的機率，花東及屏東山區有較大雨勢發生的機率，花東降雨持續至下周四。

天氣趨勢，賈新興表示，明天，桃園以南有零星短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨，北北基宜亦有零星短暫雨。周日，午後竹苗以南山區及北北基宜花有零星短暫雨。下周一，各地山區及北北基宜花有局部短暫雨，午後新竹以北轉有局部短暫雨。

下周一傍晚起至下周二，有受樺加沙颱風環流影響的機率。他說，其中宜花東及各地山區有陣雨，台南、嘉義以南亦有局部短暫陣雨，花東及屏東山區並有較大雨勢發生的機率。

賈新興表示，下周三，宜花東及屏東仍有陣雨，午後桃園至台中亦有局部短暫陣雨。下周四，花東及屏東仍有局部陣雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨。下周五，台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。下周六，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。28日，午後山區有零星短暫雨。

賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，9月29日起至10月底，宜蘭留意有長時間異常降雨發生的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。 樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自賈新興臉書

