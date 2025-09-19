1張圖看樺加沙颱風重要歷程 賈新興：周日傍晚海警、下周一晨陸警
米塔颱風、樺加沙颱風、浣熊颱風昨天先後生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，關注樺加沙颱風動態，預估周日傍晚有發布樺加沙颱風海警，下周一上午6時有發布陸警的機率。米塔颱風預估其朝廣東一帶的方向移動，浣熊颱風後期有對日本天氣造成影響的機率。
樺加沙颱風重要歷程，賈新興說，下周一晚上6時觸海，下周二凌晨0時觸陸，下周二下午3時脫陸，下周二晚上9時脫海。下周一傍晚起至下周二，有受樺加沙颱風環流影響的機率，花東及屏東山區有較大雨勢發生的機率，花東降雨持續至下周四。
天氣趨勢，賈新興表示，明天，桃園以南有零星短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨，北北基宜亦有零星短暫雨。周日，午後竹苗以南山區及北北基宜花有零星短暫雨。下周一，各地山區及北北基宜花有局部短暫雨，午後新竹以北轉有局部短暫雨。
下周一傍晚起至下周二，有受樺加沙颱風環流影響的機率。他說，其中宜花東及各地山區有陣雨，台南、嘉義以南亦有局部短暫陣雨，花東及屏東山區並有較大雨勢發生的機率。
賈新興表示，下周三，宜花東及屏東仍有陣雨，午後桃園至台中亦有局部短暫陣雨。下周四，花東及屏東仍有局部陣雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨。下周五，台東及恆春半島有零星短暫陣雨，午後竹苗以南山區有零星短暫陣雨。下周六，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。28日，午後山區有零星短暫雨。
賈新興表示，短期氣候趨勢預測顯示，9月29日起至10月底，宜蘭留意有長時間異常降雨發生的機率。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言