超跑媽媽陳嘉齡沉痛發布 腦麻愛兒陳小比跑完人生最後一程

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
「小比」與媽媽近年征戰馬拉松，母子跑遍不同的風景。圖／陳嘉齡提供
「小比」與媽媽近年征戰馬拉松，母子跑遍不同的風景。圖／陳嘉齡提供

「超跑媽媽」陳嘉齡昨晚在臉書沉痛發文，撫養多年的重度腦性麻痺兒子「小比」過世，「去天上當小天使了」，讓許多關心他們的網友心酸。

陳嘉齡獨立撫養的腦麻兒子陳小比，曾陪伴她跑過300多場馬拉松，甚至成功攻頂玉山，母子之情感動無數人，但陳嘉齡18日晚間沉痛宣布愛子過世的消息。

陳小比6個月大時，因接種疫苗出現不良反應，導致腦性麻痺，陳嘉齡未婚夫無法承受打擊，離她而去，陳嘉齡自此挑起照顧重度腦麻兒的責任，她知道重度腦麻患者平均壽命多在20歲上下，因此格外珍惜與兒子相處的時日，因此決定用雙腳，帶陳小比走遍不同風景。

2017年起，陳嘉齡母子踏上「超跑之旅」，赴全台各地參加逾300場馬拉松賽事，每場都變裝登場，陳嘉齡化身春麗、白雪公主或女僕，小比扮演過濟公、魯夫，溫馨點滴都在粉絲專頁「小比的跑旅雜記」留下精彩記錄。2024年，這對母子更成功挑戰登上玉山主峰，創下台灣首位全癱身心障礙者登頂紀錄。

令陳嘉齡心痛的是，9月17日，小比在家中洗澡時突然心跳呼吸停止，送醫後雖然恢復生命跡象，卻被診斷為敗血症。陳嘉齡在病房外徹夜守候，祈求用自己的生命換小比的平安，包括演員亮哲等好友也在網路幫忙集氣，但昨晚陳小比仍告不治。

陳嘉齡在臉書粉專沉痛宣布愛子離世的消息，也感謝大家一直以來的祝福和幫忙，網友紛留言安慰，「比媽您是最偉大的母親，請節哀保重」。

「超跑媽媽」陳嘉齡17日在粉專「小比的跑旅雜記」指出，小比洗澡時忽然停止呼吸心跳，許多網友幫忙集氣。圖／擷取自臉書小，許比的跑旅雜記
「超跑媽媽」陳嘉齡17日在粉專「小比的跑旅雜記」指出，小比洗澡時忽然停止呼吸心跳，許多網友幫忙集氣。圖／擷取自臉書小，許比的跑旅雜記

馬拉松 玉山主峰 腦性麻痺

