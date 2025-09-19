駐教廷使館辦藝術展 台灣民俗呈現天主教信仰

快訊

中央社／ 羅馬18日專電

為向教宗良十四世表達敬意並慶賀天主教2025禧年，駐教廷使館邀請台灣藝術家謝省民到梵蒂岡策展，以融合台灣民俗文化、天主教信仰為主題，盼加深台梵文化交流，透過藝術讓世界看見台灣信仰的溫度與創意。

「Gloria光榮頌：謝省民宗教暨HOPE台灣藝術展」今天在教廷傳信大學舉行開幕式，樞機主教鐸瑪士（Silvano Tomasi）、教廷跨宗教對話部副秘書長鮑霖神父以及多國駐教廷使節出席。

謝省民接受中央社專訪指出，這次策展主題光榮頌，主要是為了榮耀天主，他身為天主教徒，又生長在台灣道教信仰最興盛的地方，家鄉有知名的北港朝天宮，讓他從小就習慣在兩個不同信仰文化中成長。

「我常常早上到教堂望彌撒，下午在道教宮廟出入，從小對這兩個宗教東西都很熟悉。」謝省民說，他因此有種使命感，希望像明朝知名傳教士利瑪竇學習，促進天主教在台灣「在地化」，把天主教信仰與台灣元素整合。

謝省民表示，他很榮幸多年努力的作品受到外交部欣賞，能作為台灣跟教廷文化交流的橋梁，「我的作品本身就是為天主創作，能在此聖地展出是莫大光榮」。

曾在台灣服務20多年的剛果籍神父鮑霖（PaulinKubuya）接受中央社專訪表示，這場展覽證明台灣有很多元的宗教文化，且不同宗教可以和諧相處，他對很多幅作品都很有感觸，希望有機會一一了解每幅畫的創作意涵與背後巧思。

鮑霖指著其中一幅「玫瑰經」作品說，畫中抱著耶穌的女性形象是媽祖，可是媽祖沒有生過孩子，聖母瑪利亞才有孩子，所以藝術家運用巧思將媽祖與聖母放在一起，是台灣文化與天主教信仰的結合。

謝省民許多畫作如歐洲文藝復興大師，暗藏作者個人「密碼」，包括他在畫人物時常以兒子面孔為模型。鮑霖表示，在玫瑰經這幅畫中，聖母身後有雞、羊、馬、豬4種動物，這其實是謝省民全家人的生肖，藝術不只可傳遞跨宗教對話，還能表達人類心中許多情感與秘密，非常有趣。

駐教廷大使賀忠義致詞時表示，此次展覽是外交部「2025歐洲台灣文化年」的一環，以此表達台灣天主教徒獻給教宗的敬意與祝福，也希望深化台梵情誼與雙邊文化交流。

鐸瑪士致詞時表示，他很高興受邀參加展覽，藝術與美可以豐富人類的心靈，「我認為這次展覽可以帶給人們希望，因為我們正處於一個缺乏希望的時代」。

謝省民曾4度榮獲國立台灣美術館版印年畫首獎，此次展覽約30件版畫作品，主題包括天主教藝術台灣本地化、跨宗教藝術對話、禧年HOPE台灣。

