樺加沙「真的太大隻了」 颱風論壇：暴風圈不可避免觸陸 全台風雨有感

樺加沙颱風下周將影響台灣天氣。中央氣象署表示，輕度颱風樺加沙昨晚8時生成，今天凌晨2時的中心位置在馬尼拉東方1240公里之處（鵝鑾鼻東南東方1370公里之處），以每小時13公里速度，向西進行。預計下周一開始接近台灣，且接近時有機會增強為中度颱風，暴風半徑也比較偏大，下周一至周三對台灣的天氣有一定程度的影響，留意後續的最新預報。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，樺加沙颱風預報未來會是又大又強的颱風，「真的太大隻了」，就算是從巴士海峽擠過去，暴風圈不可避免還是會摸到南端陸地，寬廣的外圍環流還是會掃到台灣。

至於可能造成的威脅，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風整體影響時間是下周一至下周三，下周二最靠近。恆春半島、花東強風大雨，東半部、南部山區會有豪大雨。雖然不會在暴風圈內，但北部下周一晚至下周二，也會有強陣風和陣陣大雨。全台沿海和澎湖的陣風會很大，10級起跳。「西半部內陸還好，山脈幫你扛」。下周三之後颱風遠離，但天氣完全穩下來要等快周末了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。 樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網 樺加沙颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

