樺加沙「會有災情的颱風」又強又大恐直逼強颱 1情況路徑北修甚至侵台
目前有3颱，其中的樺加沙颱風預期下周威脅台灣。「會有災情的颱風」，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，後續樺加沙颱風的運動，太平洋高壓勢力將是關鍵。
他說，樺加沙颱風目前穩定的以西北西方向，朝中國華南地區前進。由於將要經過環境垂直風切小的海域（約10-15節），加上，海面溫度溫暖（可達攝氏30-31度），且高空向赤道的外流氣流良好，各國主流預報模式均認為它發展的強度至少可達到中度颱風至強烈颱風等級之間。七級風平均暴風半徑可達250公里，十級風平均暴風半徑也有80公里，是個又強又大的颱風系統。
若太平洋高壓勢力更往西伸，他表示，樺加沙颱風的路徑就將更為偏南，走巴士海峽南側通過；若太平洋高壓勢力西伸沒這麼明顯，樺加沙颱風的路徑就有再往北調的空間，走巴士海峽北側通過，或很接近台灣南部，或東南部陸地通過。
他說，目前評估，下周一至下周二，樺加沙颱風將會最靠近台灣陸地，也是風雨浪影響最大時段，加強注意防範。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言