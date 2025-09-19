樺加沙「會有災情的颱風」又強又大恐直逼強颱 1情況路徑北修甚至侵台

目前有3颱，其中的樺加沙颱風預期下周威脅台灣。「會有災情的颱風」，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，後續樺加沙颱風的運動，太平洋高壓勢力將是關鍵。

他說，樺加沙颱風目前穩定的以西北西方向，朝中國華南地區前進。由於將要經過環境垂直風切小的海域（約10-15節），加上，海面溫度溫暖（可達攝氏30-31度），且高空向赤道的外流氣流良好，各國主流預報模式均認為它發展的強度至少可達到中度颱風至強烈颱風等級之間。七級風平均暴風半徑可達250公里，十級風平均暴風半徑也有80公里，是個又強又大的颱風系統。

若太平洋高壓勢力更往西伸，他表示，樺加沙颱風的路徑就將更為偏南，走巴士海峽南側通過；若太平洋高壓勢力西伸沒這麼明顯，樺加沙颱風的路徑就有再往北調的空間，走巴士海峽北側通過，或很接近台灣南部，或東南部陸地通過。

他說，目前評估，下周一至下周二，樺加沙颱風將會最靠近台灣陸地，也是風雨浪影響最大時段，加強注意防範。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

