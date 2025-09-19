樺加沙颱風將轉中颱增胖逼近台灣 氣象署：下周一起3天嚴防強風豪雨

天氣逐漸轉變。中央氣象署表示，樺加沙颱風預計下周一開始接近台灣，且接近時有機會增強為中度颱風，暴風半徑也較偏大，屆時將對台灣天氣有一定程度的影響，留意後續最新預報資訊。

今天受到米塔颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及各地山區有局部大雨發生的機率，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。

溫度方面，今天東半部高溫31至32度，西半部32至35度，其中在大台北、桃園及台中有局部36度左右高溫發生的機率。澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫26至32度；金門陰短暫陣雨或雷雨，氣溫26至30度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至32度。

周六米塔颱風雖遠離，但台灣附近水氣仍多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，中午過後有局部短暫雷陣雨，午後嘉義以南地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

周日環境水氣稍減，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴，午後嘉義以南地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

下周一樺加沙颱風外圍環流影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周三清晨，受到樺加沙颱風及其外圍環流影響，東部、東南部地區及恆春半島容易有陣雨或雷雨，且降雨時間較長，有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部、屏東地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，中部地區亦有零星短暫陣雨。

下周三白天至下周四樺加沙颱風逐漸遠離，但水氣仍偏多，東半部及中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周五至9月28日台灣附近水氣仍多，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

周日晚起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，下周二起南部沿海及澎湖、馬祖亦有長浪發生的機率。 樺加沙颱風的路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網

