樺加沙颱風將轉中颱增胖逼近台灣 氣象署：下周一起3天嚴防強風豪雨
天氣逐漸轉變。中央氣象署表示，樺加沙颱風預計下周一開始接近台灣，且接近時有機會增強為中度颱風，暴風半徑也較偏大，屆時將對台灣天氣有一定程度的影響，留意後續最新預報資訊。
今天受到米塔颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及各地山區有局部大雨發生的機率，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。
溫度方面，今天東半部高溫31至32度，西半部32至35度，其中在大台北、桃園及台中有局部36度左右高溫發生的機率。澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫26至32度；金門陰短暫陣雨或雷雨，氣溫26至30度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至32度。
周六米塔颱風雖遠離，但台灣附近水氣仍多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，中午過後有局部短暫雷陣雨，午後嘉義以南地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。
周日環境水氣稍減，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴，午後嘉義以南地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。
下周一樺加沙颱風外圍環流影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
下周二至下周三清晨，受到樺加沙颱風及其外圍環流影響，東部、東南部地區及恆春半島容易有陣雨或雷雨，且降雨時間較長，有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部、屏東地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，中部地區亦有零星短暫陣雨。
下周三白天至下周四樺加沙颱風逐漸遠離，但水氣仍偏多，東半部及中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
下周五至9月28日台灣附近水氣仍多，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。
周日晚起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，下周二起南部沿海及澎湖、馬祖亦有長浪發生的機率。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言