快訊

美股收創歷史新高 英特爾獲輝達投資股價暴漲23%

俄羅斯凌晨規模7.8強震 氣象署：嚴密監視海嘯後續影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天台灣時間凌晨2時58分，俄羅斯堪察加半島發生規模7.8地震。圖／中央氣象署提供
今天台灣時間凌晨2時58分，俄羅斯堪察加半島發生規模7.8地震。圖／中央氣象署提供

今天台灣時間凌晨2時58分，俄羅斯堪察加半島發生規模7.8地震。中央氣象署發布海嘯消息，頃獲美國太平洋海嘯警報中心通報，研判可能在太平洋地區引發海嘯威脅，氣象署將嚴密監視海嘯的後續影響，隨時提供最新資訊。

今天台灣時間凌晨2時58分，俄羅斯堪察加半島發生規模7.8地震。中央氣象署發布海嘯消息。圖／中央氣象署提供
今天台灣時間凌晨2時58分，俄羅斯堪察加半島發生規模7.8地震。中央氣象署發布海嘯消息。圖／中央氣象署提供

海嘯 規模 氣象署

延伸閱讀

俄羅斯堪察加東海岸附近規模7.8強震 觸發海嘯警報

消防署北市府舉辦研討會 聚焦地震引發海嘯情境

關稅海嘯無薪假人數翻倍 新北49家廠商、348人受影響

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

相關新聞

租賃條例修法 擬限租金漲幅、增「租霸下車條款」

內政部部務會報昨通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。內政部長劉世芳表示，修法三大方向包括保障三年租期、限...

房東批租賃條例修法修一半 恐降低出租意願

內政部部務會報通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，會後內政部劉世芳主持記者會說明，並邀請多個相關團體參與...

3颱共存「樺加沙具威脅」 吳德榮：周日北東轉雨 下周2地致災大量降雨

目前太平洋地區有3個颱風。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中央氣...

12縣市有感！清晨5時21分花蓮縣近海規模4.7地震 最大震度3級

中央氣象署發布第122號顯著有感地震報告，今天清晨5時21分，在花蓮縣政府北北東方4.2公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規...

公務員身心調適假 雙十上路

為營造友善支持的職場環境，行政院推動公務人員「身心調適假」，考試院昨通過審議，將自今年十月十日「世界心理健康日」上路；政...

樺加沙颱風今晚8時生成 下周一起恐以中颱之姿威脅台灣

位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓TD21，已於今晚發展為輕度颱風樺加沙。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，未來它的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。