快訊

美股收創歷史新高 英特爾獲輝達投資股價暴漲23%

聽新聞
0:00 / 0:00

3颱共存「樺加沙具威脅」 吳德榮：周日北東轉雨 下周2地致災大量降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天輕颱米塔外圍及大低壓環流的水氣影響，恆春半島及東半部有局部降雨；午後西半部有局部短暫陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。聯合報系資料照
今、明兩天輕颱米塔外圍及大低壓環流的水氣影響，恆春半島及東半部有局部降雨；午後西半部有局部短暫陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。聯合報系資料照

目前太平洋地區有3個颱風。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，西北太平洋有3個颱風，相距遙遠、無共舞條件。輕颱米塔進入廣東海面，將從汕尾、香港之間登陸、並逐漸轉向偏西，對台無威脅。浣熊颱風距台遙遠，亦無威脅。樺加沙颱風為唯一具有威脅的。

吳德榮表示，今、明兩天輕颱米塔外圍及大低壓環流的水氣影響，恆春半島及東半部有局部降雨；午後西半部有局部短暫陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。溫度方面，今天北台灣白天仍酷熱，其他各地高溫微幅下降；北部25至37度、中部23至35度、南部23至33度、東部22至34度。

周日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。吳德榮表示，周日晚起、下周一樺加沙颱風外圍接近，大台北及東半部轉有雨，雖無冷空氣，北、東高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱。

吳德榮表示，下周二、下周三樺加沙颱風通過巴士海峽、進入南海，台灣東半部及南部慎防大量降雨致災，其他地區亦轉為偶有降雨的天氣，南台灣及各地沿海應慎防強風。下周四樺加沙颱風遠離，西半部晴朗炎熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨。

至於樺加沙颱風路徑是否還有變數？吳德榮表示，歐洲系集模式模擬樺加沙颱風的動態，與氣象署路徑潛勢預測圖類似，其模擬平均路徑，通過巴士海峽，個別模擬路徑則分散在兩側，顯示其動向的不確定性。由於模擬將增強為中度颱風以上，動向又有不確定性，是否帶來更大的威脅，是持續觀察的重點。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，西北太平洋有3個颱風，相距遙遠。輕颱米塔進入廣東海面，將從汕尾、香港之間登陸、並逐漸轉向偏西。輕颱浣熊距台遙遠。樺加沙颱風為唯一具有威脅。歐洲系集模式模擬（右圖，取自weathernerd）顯示，樺加沙的模擬平均路徑，通過巴士海峽，個別模擬路徑則分散在兩側。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，西北太平洋有3個颱風，相距遙遠。輕颱米塔進入廣東海面，將從汕尾、香港之間登陸、並逐漸轉向偏西。輕颱浣熊距台遙遠。樺加沙颱風為唯一具有威脅。歐洲系集模式模擬（右圖，取自weathernerd）顯示，樺加沙的模擬平均路徑，通過巴士海峽，個別模擬路徑則分散在兩側。圖／取自「洩天機教室」專欄

颱風 吳德榮 大雷雨

延伸閱讀

雙颱將形成 吳德榮：樺加沙可達中颱挾強風豪雨 觀察是否帶來更大威脅

米塔颱風明生成 吳德榮：「樺加沙」成颱機率達90% 對台威脅不可小覷

可能有颱風！ 美國預測朝台灣前進 吳德榮：應持續觀察

2熱帶擾動恐發展 吳德榮：一個成颱機率提高到5成

相關新聞

租賃條例修法 擬限租金漲幅、增「租霸下車條款」

內政部部務會報昨通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。內政部長劉世芳表示，修法三大方向包括保障三年租期、限...

房東批租賃條例修法修一半 恐降低出租意願

內政部部務會報通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，會後內政部劉世芳主持記者會說明，並邀請多個相關團體參與...

3颱共存「樺加沙具威脅」 吳德榮：周日北東轉雨 下周2地致災大量降雨

目前太平洋地區有3個颱風。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中央氣...

12縣市有感！清晨5時21分花蓮縣近海規模4.7地震 最大震度3級

中央氣象署發布第122號顯著有感地震報告，今天清晨5時21分，在花蓮縣政府北北東方4.2公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規...

公務員身心調適假 雙十上路

為營造友善支持的職場環境，行政院推動公務人員「身心調適假」，考試院昨通過審議，將自今年十月十日「世界心理健康日」上路；政...

樺加沙颱風今晚8時生成 下周一起恐以中颱之姿威脅台灣

位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓TD21，已於今晚發展為輕度颱風樺加沙。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，未來它的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。