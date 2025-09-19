3颱共存「樺加沙具威脅」 吳德榮：周日北東轉雨 下周2地致災大量降雨
目前太平洋地區有3個颱風。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，西北太平洋有3個颱風，相距遙遠、無共舞條件。輕颱米塔進入廣東海面，將從汕尾、香港之間登陸、並逐漸轉向偏西，對台無威脅。浣熊颱風距台遙遠，亦無威脅。樺加沙颱風為唯一具有威脅的。
吳德榮表示，今、明兩天輕颱米塔外圍及大低壓環流的水氣影響，恆春半島及東半部有局部降雨；午後西半部有局部短暫陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率。溫度方面，今天北台灣白天仍酷熱，其他各地高溫微幅下降；北部25至37度、中部23至35度、南部23至33度、東部22至34度。
周日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。吳德榮表示，周日晚起、下周一樺加沙颱風外圍接近，大台北及東半部轉有雨，雖無冷空氣，北、東高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱。
吳德榮表示，下周二、下周三樺加沙颱風通過巴士海峽、進入南海，台灣東半部及南部慎防大量降雨致災，其他地區亦轉為偶有降雨的天氣，南台灣及各地沿海應慎防強風。下周四樺加沙颱風遠離，西半部晴朗炎熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨。
至於樺加沙颱風路徑是否還有變數？吳德榮表示，歐洲系集模式模擬樺加沙颱風的動態，與氣象署路徑潛勢預測圖類似，其模擬平均路徑，通過巴士海峽，個別模擬路徑則分散在兩側，顯示其動向的不確定性。由於模擬將增強為中度颱風以上，動向又有不確定性，是否帶來更大的威脅，是持續觀察的重點。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
