3颱共舞 氣象署：樺加沙颱風下周以中颱之姿威脅台灣

昨天生成3個颱風。中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，現在的西北太平洋和南海非常熱鬧，就在短短的時間內，接續生成了3個颱風。

目前最接近台灣的是位於菲律賓西北方的今年第17號颱風米塔，中央氣象署表示，米塔颱風未來路徑大致往西北朝廣東沿海移動，整體來說離台灣將會愈來愈遠，不過它的外圍環流還是會帶來一些水氣，今天花東、恆春半島有間歇降雨，西半部及山區要注意午後雷陣雨。此外，今天、明天前往港澳、廣東沿海，留意米塔颱風的影響。

至於非常遠的東方洋面上，昨晚8時生成第19號颱風浣熊。中央氣象署表示，輕颱浣熊距離台灣超過4000公里，基本上對台灣沒有影響。

而接下來的重頭戲，則是同在昨晚8時生成的第18號颱風樺加沙。中央氣象署表示，輕颱樺加沙目前位於菲律賓東方海面，距離台灣仍超過1400公里，不過未來將朝西至西北方前進，也就是逐漸接近台灣東南方海面至巴士海峽一帶，對台灣下周天氣將帶來影響。

中央氣象署表示，由於樺加沙颱風接下來行經的區域，環境條件有利發展，因此預期將逐漸增強，接近台灣附近時可能為中度颱風的等級。不過因為颱風目前還很遠，後續發展狀況如強度、暴風圈大小以及路徑都還有不確定性，偏北一些或偏南一些，對不同區域風雨影響的程度都會不同，現在下定論還太早，需要密切持續觀察。

但中央氣象署表示，由於整體來說，樺加沙颱風在接近台灣時主要會帶來偏東風，因此東半部出現顯著雨勢的機率是偏高的，以目前資料預估，下周一起台灣就會受到它的外圍環流影響，且周日開始就會有長浪出現，接下來幾天要多加注意樺加沙颱風的最新訊息。 樺加沙颱風最新路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供 現在的西北太平洋和南海非常熱鬧，有米塔颱風、樺加沙颱風、浣熊颱風。圖／中央氣象署提供

