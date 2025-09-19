百年來最浪漫的歌仔戲 明華園「界牌關傳說」武打大戲成功轉型愛情劇

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「界牌關傳說」在春、夏、秋、冬四季變化中述說羅通與屠爐的愛情故事。左為陳昭婷、右為孫翠鳳。圖／國家兩廳院提供 攝影／蔡耀徵
在傳統戲曲中，《羅通掃北》與《界牌關》被認為是武戲中的武戲，是武生展現身段與武打功夫的關鍵戲碼。明華園首席編導陳勝國卻顛覆傳統，將武打大戲成功轉型為愛情劇，描繪羅通與屠爐公主之間一段因政治與命運而無法圓滿的愛情悲劇，打造出歌仔戲版的「羅密歐與茱麗葉」—界牌關傳說。「界牌關傳說」9月20日至21日重返國家戲劇院，帶領觀眾在熟悉的故事中看見嶄新的風貌與青春能量。

明華園首席編導陳勝國表示，羅通的故事原為展現武生功架的經典劇目。他從小就是演羅通故事長大的，但這樣的故事究竟可以帶給現代人什麼樣的省思？而「承諾」、「誓言」到底有什麼意義呢？他於是決定跳脫傳統，改以現代視角重構人物，將原本的「盤腸大戰」轉化為跨越國仇與命運的愛情悲劇。

在他筆下，羅通不再是傳統戲裡的負心漢，而是信守承諾、赴死無悔的大丈夫；屠爐公主則從不擇手段逼迫夫婿立下毒誓的刁蠻公主，成為為愛犧牲的貞烈女子。故事在四季輪轉的界牌關展開，最終以生死盟約寫下一段媲美「羅密歐與茱麗葉」的淒美傳說。

該劇自1993年於世界戲劇節首演、曾代表台灣登上國際舞台，被譽為歌仔戲百年來最浪漫的代表作。經過30餘年的淬鍊，此次演出將以新世代為主力，邀請明華園第三代藝術家族成員加入舞台。

「界牌關傳說」在春、夏、秋、冬四季變化中述說羅通與屠爐的愛情故事，本次演出除了孫翠鳳再度飾演羅通之外，特別將壓軸場次「冬之界牌」的羅通角色交棒弟子李郁真，明華園第三代陳昭婷則飾演屠爐公主，新世代陳子豪、翁妙嬅、陳昕宇、陳靖瑋、晨翎、吳米娜、陳子謙、陳彥名等人，接下前輩們已經塑造完整的角色，期待讓老戲迷有耳目一新的感動。

●「界牌關傳說」9月20日至21日於國家戲劇院盛大演出，更多訊息詳見網站：https://bit.ly/3GY7zWF

在傳統戲曲中，《羅通掃北》與《界牌關》被認為是是武生展現身段與武打功夫的關鍵戲碼。明華園首席編導陳勝國卻顛覆傳統，將武打大戲「轉型」為愛情故事，描繪羅通與屠爐公主之間、一段因政治與命運而無法圓滿的愛情悲劇，打造出歌仔戲版的「羅密歐與茱麗葉」—界牌關傳說。圖／國家兩廳院提供 攝影／蔡耀徵
