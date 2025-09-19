獨／豬價漲不停！彰化90年老店「阿泉爌肉飯」撐不住 宣布10月起漲5元

豬源短缺、加上先前颱風襲台，造成豬肉價格成本節節高升，也讓小吃業者大喊吃不消！彰化在地經營超過90年的爌肉飯名店「阿泉爌肉飯」稍早在臉書公告即將於10月調漲價格，爌肉飯及爌肉飯便當都調漲5元，這也是「阿泉爌肉飯」連續第4年調漲，但即便品嘗美食的代價變高了，仍有不少死忠顧客相挺，認為顧好品質最重要。

創立於1931年的「阿泉爌肉飯」，從第一代挑扁擔賣起，傳承至今三代，是許多彰化人早午餐的口袋名單。店家只挑選肥瘦適中的溫體豬後腿肉，經清洗切塊再快速冷凍，藉此讓肉質更Q彈，並運用獨門秘方燉煮，爌肉吃起來軟而不爛、鹹香不膩口，並曾在2023年第一屆「500碗」勇奪評審團7碗肯定，連國際名廚江振誠都推薦。

由於近年來，原物料價格持續波動，「阿泉爌肉飯」也是連年漲價，小碗爌肉飯從50元一路漲到如今的60元，而業者也宣告自10/1起，爌肉飯及爌肉飯便當都調漲5元，屆時小碗爌肉飯將漲到65元、便當則為95元起，至於其餘商品暫不調漲。 彰化爌肉飯名店「阿泉爌肉飯」在臉書公告即將於10月調漲價格。圖/摘自阿泉爌肉飯粉絲團 彰化「阿泉爌肉飯」曾在2023年第一屆「500碗」勇奪評審團7碗肯定，連國際名廚江振誠都推薦。報系資料照

商品推薦