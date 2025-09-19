聽新聞
0:00 / 0:00
獨／豬價漲不停！彰化90年老店「阿泉爌肉飯」撐不住 宣布10月起漲5元
豬源短缺、加上先前颱風襲台，造成豬肉價格成本節節高升，也讓小吃業者大喊吃不消！彰化在地經營超過90年的爌肉飯名店「阿泉爌肉飯」稍早在臉書公告即將於10月調漲價格，爌肉飯及爌肉飯便當都調漲5元，這也是「阿泉爌肉飯」連續第4年調漲，但即便品嘗美食的代價變高了，仍有不少死忠顧客相挺，認為顧好品質最重要。
創立於1931年的「阿泉爌肉飯」，從第一代挑扁擔賣起，傳承至今三代，是許多彰化人早午餐的口袋名單。店家只挑選肥瘦適中的溫體豬後腿肉，經清洗切塊再快速冷凍，藉此讓肉質更Q彈，並運用獨門秘方燉煮，爌肉吃起來軟而不爛、鹹香不膩口，並曾在2023年第一屆「500碗」勇奪評審團7碗肯定，連國際名廚江振誠都推薦。
由於近年來，原物料價格持續波動，「阿泉爌肉飯」也是連年漲價，小碗爌肉飯從50元一路漲到如今的60元，而業者也宣告自10/1起，爌肉飯及爌肉飯便當都調漲5元，屆時小碗爌肉飯將漲到65元、便當則為95元起，至於其餘商品暫不調漲。
農曆七月特輯
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言