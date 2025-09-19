曾攜腦麻兒跑馬拉松、攀玉山 超跑媽媽：「小比」去當天使了

獨自撫養重度腦麻兒「小比」的「超跑媽媽」陳嘉齡，母子倆多年來參加300場馬拉松賽事，去年更挑戰攻頂玉山，帶兒子體驗不同人生，感動不少粉絲。陳嘉齡18日晚間在臉書說，「小比剛剛離開去天上當天使了」，消息傳出，讓許多網友感到震驚不捨。

小比出生6個月時，因施打疫苗出現不良反應，導致腦性麻痺，陳嘉齡的未婚夫難以接受，由陳一人獨力照顧小比20多年，因重度腦性麻痺患者平均壽命落在20歲左右，陳嘉齡決定帶小比體驗不同人生。

陳嘉齡多年來帶著小比挑戰各種馬拉松，已經參加300多場賽事，且每次參賽都會「變裝」，他扮過春麗、白雪公主、女僕、格格，小比扮過濟公、店小二、魯夫，並將生活點滴分享到粉專「小比的跑旅雜記」，累積大量人氣。2024年帶著小比挑戰登頂玉山，成為台灣第一個登上玉山主峰的全癱身心障礙者。

陳嘉齡9月17日在粉專「小比的跑旅雜記」指出，小比洗澡時忽然停止呼吸心跳，送醫經醫護人員全力搶救，雖恢復生命跡象，但仍未清醒，瞳孔也沒有反應，經醫師診斷是敗血症，必須在加護病房插管治療。

陳嘉齡隔天發文說，小比打了三種升壓劑，血壓卻一直拉不上來，到了下午狀況仍未改善，隨時都有危險，並對小比喊說「你是媽媽最愛的寶貝，媽媽願意一直陪伴你。我們是彼此依靠的親人，沒有你，媽媽什麼都不是。小比，你一定要撐住。大家都在等你健康、平安回來。」

可惜小比最終仍在18日間離世，陳嘉齡證實說，「謝謝大家一直以來的祝福和幫忙，小比剛剛離開去天上當小天使了」。消息傳出後，許多網友紛紛說「雖然不捨，但祝福小比重生，有健康的下一輩子」、「小比不再有病痛，帶著您給他滿滿的愛，當天使的小比守護著您」，也有網友說「您是最偉大的母親，請節哀」。 「超跑媽媽」陳嘉齡9月17日在粉專「小比的跑旅雜記」指出，小比洗澡時忽然停止呼吸心跳，最終仍在隔天離世。圖／擷取自臉書小比的跑旅雜記

