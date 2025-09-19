非聽不可／中秋飲食輕盈攻略 邁向健康的運動處方

快訊

聯合報／ 本報訊

主講：中醫大附醫中醫針灸醫師李冠君

中醫大附醫中醫傷科醫師譚心

時間：9月20日(六)上午9時30分至11時30分

地點：中醫大附醫第一醫療大樓地下1樓A003會議室（台中市北區育德路2號）

洽詢：04-22052121轉11185

