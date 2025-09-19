租賃條例修法…學者籲增配套 防租不到房子

內政部昨通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，政府出手保障租客，但許多租屋族仍擔心，房東可能一開始就拉高租金門檻，或漲幅雖受限，卻按政府指示年年漲租到上限，也怕保障三年租期會不會變成「保障房東租三年」，因上有政策下有對策，房東「魔高一丈」仍有許多手段強迫房客退租或漲價。

新北蘆洲廿七歲黃姓租客說，看到保障三年租期與限制漲幅條文時覺得安心。但她憂心新制可能產生副作用，房東未必願意配合，可能一開始就調高租金，或用短租、月租規避。

新北板橋陳姓租屋族說，房客永遠比房東弱勢，例如「保障三年租期」會不會變成「保障房東租三年」，房客被迫長租，而房東回收房屋僅一年內不得再出租條文，根本沒有嚇阻效果，期限至少也要三、五年。

租屋族陳先生說，修法雖保障三年租期或限制租金漲幅，但房東有許多手段強迫房客退租或漲價，如電費、水費甚至清潔費等，若要實質保障房客權益，仍須更全面考量。

景文科技大學財務金融系副教授章定煊說，內政部應避免國外遇到的情況，除管制外，也該想到配套措施，否則修法後卻給了房東變相「指引」，如保障三年租期恐有房東一到三年就以整修為由，換新的房客；另國外也有房東乾脆不簽定期租約，僅供短期出租。

章定煊以加拿大溫哥華跟多倫多為例，政府為了避免房東規避條例不出租，就課空屋稅，但空屋稅不適用全國，須靠政府去分類哪些可以課稅。德國雖也是壓制租金，但會提供補貼措施，若與市場租金有差距，還可以與政府簽約類似社宅概念，避免淪為表面上政府保護租客，最後卻讓同一批人租不到房。

商品推薦