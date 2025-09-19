租賃條例修法 擬限租金漲幅、增「租霸下車條款」
內政部部務會報昨通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。內政部長劉世芳表示，修法三大方向包括保障三年租期、限制續約租金漲幅及強化租賃雙方權益保障，其中違反租賃修法限租金漲幅等可罰三萬至卅萬元，同時為兼顧房東權益，增訂「租霸下車條款」，房東可提前終止租約。
內政部地政司長林家正說，近年租屋族常面臨短期租約與租金調漲壓力，影響基本居住人權，修法三方向首先「保障三年租期」，讓租客享有三年租期保障，除非房東有自用需求或遇欠租、毀損等法定情形，否則不得拒絕續租。
至於房東自用收回須於租期屆滿六個月前通知租客，並規範收回後一年內不得再出租，違反規定將處以罰則並須補償租客三個月租金。房客有續租意願應於租期屆滿三個月前提出，並於租期屆滿二個月前與房東續訂契約。
修法也限制續約租金漲幅，林家正說，避免租客被房東不合理漲租而被迫搬遷，修法規範房東續約可調漲租金，但須於租期屆滿六個月前通知，且漲幅不得超過當月行政院主計總處公布的房租指數年增率，確保租金調整合理。
林家正表示，在強化租賃雙方權益規範部分，明定房東不得以任何形式禁止租客申請租金補貼、遷入戶籍或申報租金費用，違者相關約定無效並處以罰則。
條例也禁止出租人侵害承租人法定權益行為，包括禁止承租人申請租金補貼、禁止承租人遷入戶籍、禁止承租人申報租賃支出、租賃期間漲租、出租人應負擔稅賦轉嫁承租人等，違者可處三萬至卅萬元罰鍰。林家正說，裁罰採級距制從三萬元起跳，屢勸不改才會逐次加重。
同時為兼顧房東權益，新制增訂「租霸下車條款」，若租客惡意欠租、妨礙安寧秩序或從事非法活動等，房東得提前終止租約；對經公證的租賃契約，租賃期間若租客欠租已符合法定終止條件卻仍拒絕搬遷，房東可送強制執行。
至於公證法第十三條目前已明定，若租賃契約經公證且房客積欠二個月以上租金，房東即可直接申請強制執行，不必再透過法院訴訟。內政部指出，這次修法就是要將租賃條例與現行公證法接軌，讓規範能直接落實於租屋市場，但仍須經立法院審議通過後才能上路。
▪️921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅
▪️農曆七月半…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言