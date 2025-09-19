快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

租賃條例修法 擬限租金漲幅、增「租霸下車條款」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導
內政部部務會報昨通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，修法三方向包括保障三年租期、限制續約租金漲幅及強化租賃雙方權益保障，增訂「租霸下車條款」，房東可提前終止租約。記者許正宏／攝影
內政部部務會報昨通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。內政部長劉世芳表示，修法三大方向包括保障三年租期、限制續約租金漲幅及強化租賃雙方權益保障，其中違反租賃修法限租金漲幅等可罰三萬至卅萬元，同時為兼顧房東權益，增訂「租霸下車條款」，房東可提前終止租約。

內政部地政司長林家正說，近年租屋族常面臨短期租約與租金調漲壓力，影響基本居住人權，修法三方向首先「保障三年租期」，讓租客享有三年租期保障，除非房東有自用需求或遇欠租、毀損等法定情形，否則不得拒絕續租。

至於房東自用收回須於租期屆滿六個月前通知租客，並規範收回後一年內不得再出租，違反規定將處以罰則並須補償租客三個月租金。房客有續租意願應於租期屆滿三個月前提出，並於租期屆滿二個月前與房東續訂契約。

修法也限制續約租金漲幅，林家正說，避免租客被房東不合理漲租而被迫搬遷，修法規範房東續約可調漲租金，但須於租期屆滿六個月前通知，且漲幅不得超過當月行政院主計總處公布的房租指數年增率，確保租金調整合理。

林家正表示，在強化租賃雙方權益規範部分，明定房東不得以任何形式禁止租客申請租金補貼、遷入戶籍或申報租金費用，違者相關約定無效並處以罰則。

條例也禁止出租人侵害承租人法定權益行為，包括禁止承租人申請租金補貼、禁止承租人遷入戶籍、禁止承租人申報租賃支出、租賃期間漲租、出租人應負擔稅賦轉嫁承租人等，違者可處三萬至卅萬元罰鍰。林家正說，裁罰採級距制從三萬元起跳，屢勸不改才會逐次加重。

同時為兼顧房東權益，新制增訂「租霸下車條款」，若租客惡意欠租、妨礙安寧秩序或從事非法活動等，房東得提前終止租約；對經公證的租賃契約，租賃期間若租客欠租已符合法定終止條件卻仍拒絕搬遷，房東可送強制執行。

至於公證法第十三條目前已明定，若租賃契約經公證且房客積欠二個月以上租金，房東即可直接申請強制執行，不必再透過法院訴訟。內政部指出，這次修法就是要將租賃條例與現行公證法接軌，讓規範能直接落實於租屋市場，但仍須經立法院審議通過後才能上路。

