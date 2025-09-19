快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

教師身心假 教團籲代課費學校付

聯合報／ 記者許維寧李芯董俞佳／台北報導

公務員身心調適假十月十日實施，外界關注教師的身心調適假何時上路？教團呼籲，身心調適假應為獨立假別，且代課費須由學校支付，否則對教師根本沒有實質效果。

據了解，教育部日前召集教師、家長、大專校院團體研議，但與會者透露，教育部與人事行政總處態度強硬，指公務員身心調適假均包含於事假內，不能只有教師獨立於事假外，該會「有溝沒通」，就是宣講政府立場的摸頭大會。

近年來教師壓力愈來愈大，超時過勞、校園濫訴等事件頻傳。高雄市勝利國小老師黃慧瑜表示，老師最大的壓力來自家長，其次才是學生。她分享，孩子回家後常因轉述不完整，引發誤會，然而家長會因為孩子的一句話就打一九九九檢舉，而老師卻是最後一個才知道自己被投訴的人。

台北市濱江國小的張育倫老師則提到政策與制度、行政與活動等等也是壓力源。她表示，老師除了教學，還要負責各種行政與活動，幾乎關乎學生的一切事務，最後都落在老師肩上，加上社會普遍認為「老師是聖職」，讓許多老師投入過度時間在學生身上，卻因此忽略了自己的家庭，導致家庭關係緊張，甚至健康惡化。

全教總強調，如果身心調適假併入事假，那老師請事假就好了，為什麼還要讓人知道是要做身心調適。全教總理事長侯俊良指出，學生身心調適假都已和事假脫鉤，若教師身心假併入事假將功虧一簣。

高教工會副理事長翟敬宜也說，依教師請假規則，私校教師除法定假別外，是否給薪、自付代課費，由各校自訂，目前多數私立大專校院都要求老師自行支付代課費或自行補課，因此理想狀態，應是將身心調適假獨立，並納入教師請假規則的假別，編制內、外人員都應一體適用。

教育部表示，將兼顧教師身心健康、學生受教權益等，審慎評估並盡速完成修法。

教師 全教總 身心調適假

延伸閱讀

教育部表揚523名資深教師歷年最多 校事會議修法年底提出

教部協調教師身心調適假沒共識 工會籲一體適用

疑用校事會議整肅異己 教團：應檢討制度、嚴懲琉球國中校長

教團爭取身心調適假不併事假 擴及所有受僱者

相關新聞

一天內3颱風接力形成！「浣熊」颱風對台影響曝

一天之內三個颱風接力形成！根據日本氣象廳資訊，熱帶性低氣壓TD21、TD22今晚陸續增強為颱風「樺加沙」及「浣熊」，連同...

樺加沙颱風今晚8時生成 下周一起恐以中颱之姿威脅台灣

位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓TD21，已於今晚發展為輕度颱風樺加沙。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，未來它的...

健康主題館／安眠藥致失智？長期失眠才傷腦

失智症初期的症狀不明顯，容易被誤認為是「情緒不好」或「睡不好」的正常老化現象。失眠可能是失智症發生的早期訊號，也可能會加...

租賃條例修法…學者籲增配套 防租不到房子

內政部昨通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，政府出手保障租客，但許多租屋族仍擔心，房東可能一開始就拉高租...

房東批租賃條例修法修一半 恐降低出租意願

內政部部務會報通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，會後內政部劉世芳主持記者會說明，並邀請多個相關團體參與...

租賃條例修法 擬限租金漲幅、增「租霸下車條款」

內政部部務會報昨通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。內政部長劉世芳表示，修法三大方向包括保障三年租期、限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。