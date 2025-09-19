快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

公務員身心調適假 雙十上路

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁／台北報導
為營造友善支持的職場環境，行政院推動公務人員「身心調適假」，考試院昨通過審議，將自今年十月十日「世界心理健康日」上路。圖／聯合報系資料照片
為營造友善支持的職場環境，行政院推動公務人員「身心調適假」，考試院昨通過審議，將自今年十月十日「世界心理健康日」上路。圖／聯合報系資料照片

為營造友善支持的職場環境，行政院推動公務人員「身心調適假」，考試院昨通過審議，將自今年十月十日「世界心理健康日」上路；政院也優化公務員休假制度，新進公務員第一年就能休至少三天假，調任、轉任者當年依在職月數給假，育兒留停回任後假期可續計，明年元旦施行。

行政院今年修正「公務人員請假規則」，增訂公務人員「身心調適假」，並於今年三月十七日函請考試院修正公務人員請假規則，昨審議通過施行日期。

行政院指出，賴清德總統於去年「健康台灣委員會」指示，在建構友善、安全職場環境上，政府須以身作則、帶頭示範，請相關部會研議增列公務人員身心調適假，經人事總處會商相關機關，每年准給三日，得以時計，併事假計算，且毋須檢附證明文件，機關不得拒絕，亦不得為不利的處分。

行政院說，盼藉此鼓勵公務人員自我覺察，並透過身心調適假舒緩壓力。

除了新增「身心調適假」，此次修正「公務人員請假規則」，也調整公務員休假制度。行政院舉例，公務人員初任當年即可享有最低三日休假的保障、再轉或轉任人員當年即得按在職月數比例核給休假，對於因養育三足歲以下子女或照顧三足歲以下孫子女而留職停薪的公務人員，回職復薪後的休假及事假均接續核給，不須按比例計算。

考試院表示，考量休假是以年度計算及機關差勤等系統調整，公務員新休假制度預定明年一月一日施行。

元旦 公務員 行政院 考試院 身心調適假

延伸閱讀

拚公職攬才 考試院修法增公務機關中高階人力比例

立委倡議獲政院支持 明年起生育一胎補助10萬元

新聞中的公民與社會／行政院指財劃法無法分配引反彈 中央、地方互信受挫

肯定行政院推生一胎補助10萬 廖偉翔：低薪、高房價更是壓力源

相關新聞

一天內3颱風接力形成！「浣熊」颱風對台影響曝

一天之內三個颱風接力形成！根據日本氣象廳資訊，熱帶性低氣壓TD21、TD22今晚陸續增強為颱風「樺加沙」及「浣熊」，連同...

樺加沙颱風今晚8時生成 下周一起恐以中颱之姿威脅台灣

位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓TD21，已於今晚發展為輕度颱風樺加沙。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，未來它的...

健康主題館／安眠藥致失智？長期失眠才傷腦

失智症初期的症狀不明顯，容易被誤認為是「情緒不好」或「睡不好」的正常老化現象。失眠可能是失智症發生的早期訊號，也可能會加...

房東批租賃條例修法修一半 恐降低出租意願

內政部部務會報通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，會後內政部劉世芳主持記者會說明，並邀請多個相關團體參與...

租賃條例修法 擬限租金漲幅、增「租霸下車條款」

內政部部務會報昨通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。內政部長劉世芳表示，修法三大方向包括保障三年租期、限...

非聽不可／中秋飲食輕盈攻略 邁向健康的運動處方

主講：中醫大附醫中醫針灸科醫師李冠君

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。