快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園AI旅遊助理拚觀光 20秒推薦行程

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市政府為洗刷觀光六都墊底惡名，昨推出AI旅遊助理「小桃」，方便民眾規畫遊程。圖／桃園市觀光旅遊局提供
桃園市政府為洗刷觀光六都墊底惡名，昨推出AI旅遊助理「小桃」，方便民眾規畫遊程。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園觀光休憩景點常被民眾抱怨不好玩，觀光評比六都墊底，桃市府昨推出AI旅遊助理「小桃」，實測只要花20秒，「小桃」就能提供2天1夜的旅遊行程、推薦美食。

市長張善政說，市府有心改變，透過有系統地呈現，歡迎民眾來探索，了解「桃園真的很好玩」。

桃園市觀旅局耗時近1年推出的AI旅遊助理「小桃」昨上線，民眾除了可下載「遊桃園」App使用，「桃園觀光導覽網」網站首頁右下角也有圖示可點選，AI會依民眾提出年齡層、旅遊類型與需求規畫行程；還支援日、韓、英語等多國語言，且24小時全年無休，讓國際旅客也能輕鬆遊桃園。

民眾普遍反映AI遊程路線規畫不錯，一天至少可以玩2、3個景點，還會依景點熱門程度提醒可能等待時間，十分貼心；不過詢問有次數限制，一天只能問2、3次，想再多問要登入電子郵件，登入之後一天限制發問15次，對難以抉擇的民眾而言，可能還是有些不便。

市議員陳美梅也實測「小桃」，認為未登入帳號雖有使用次數限制，但整體而言，小桃功能算不錯，除了景點介紹，還整合捷運、公車時刻表，希望市府好好推廣，進而帶動桃園觀光。

此外，觀旅局近年積極在景點布建即時影像，昨同時宣布新增賞鳥即時平台，民眾在家就能欣賞許厝港濕地鳥類棲息活動；「遊桃園」App尋寶活動也開跑，只要完成不同遊戲任務，就有機會參加抽獎。

詳情請上桃園觀光導覽網http://travel.tycg.gov.tw/

延伸閱讀

ARKis×F.F.O青春開唱！鐵玫瑰音樂節10月登場 限定秀、強卡司全曝光

桃園小三男童「浴室昏倒」送醫搶救4天不治 檢警介入調查

中職／林哲瑄重返一軍連3場出賽 鋒總：正常調度不能亂開玩笑

副局長帶頭搞笑 桃園民政局宣導片超有梗

相關新聞

一天內3颱風接力形成！「浣熊」颱風對台影響曝

一天之內三個颱風接力形成！根據日本氣象廳資訊，熱帶性低氣壓TD21、TD22今晚陸續增強為颱風「樺加沙」及「浣熊」，連同...

樺加沙颱風今晚8時生成 下周一起恐以中颱之姿威脅台灣

位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓TD21，已於今晚發展為輕度颱風樺加沙。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，未來它的...

健康主題館／安眠藥致失智？長期失眠才傷腦

失智症初期的症狀不明顯，容易被誤認為是「情緒不好」或「睡不好」的正常老化現象。失眠可能是失智症發生的早期訊號，也可能會加...

租賃條例修法…學者籲增配套 防租不到房子

內政部昨通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，政府出手保障租客，但許多租屋族仍擔心，房東可能一開始就拉高租...

房東批租賃條例修法修一半 恐降低出租意願

內政部部務會報通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，會後內政部劉世芳主持記者會說明，並邀請多個相關團體參與...

租賃條例修法 擬限租金漲幅、增「租霸下車條款」

內政部部務會報昨通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。內政部長劉世芳表示，修法三大方向包括保障三年租期、限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。