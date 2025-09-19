桃園AI旅遊助理拚觀光 20秒推薦行程

桃園觀光休憩景點常被民眾抱怨不好玩，觀光評比六都墊底，桃市府昨推出AI旅遊助理「小桃」，實測只要花20秒，「小桃」就能提供2天1夜的旅遊行程、推薦美食。

市長張善政說，市府有心改變，透過有系統地呈現，歡迎民眾來探索，了解「桃園真的很好玩」。

桃園市觀旅局耗時近1年推出的AI旅遊助理「小桃」昨上線，民眾除了可下載「遊桃園」App使用，「桃園觀光導覽網」網站首頁右下角也有圖示可點選，AI會依民眾提出年齡層、旅遊類型與需求規畫行程；還支援日、韓、英語等多國語言，且24小時全年無休，讓國際旅客也能輕鬆遊桃園。

民眾普遍反映AI遊程路線規畫不錯，一天至少可以玩2、3個景點，還會依景點熱門程度提醒可能等待時間，十分貼心；不過詢問有次數限制，一天只能問2、3次，想再多問要登入電子郵件，登入之後一天限制發問15次，對難以抉擇的民眾而言，可能還是有些不便。

市議員陳美梅也實測「小桃」，認為未登入帳號雖有使用次數限制，但整體而言，小桃功能算不錯，除了景點介紹，還整合捷運、公車時刻表，希望市府好好推廣，進而帶動桃園觀光。

此外，觀旅局近年積極在景點布建即時影像，昨同時宣布新增賞鳥即時平台，民眾在家就能欣賞許厝港濕地鳥類棲息活動；「遊桃園」App尋寶活動也開跑，只要完成不同遊戲任務，就有機會參加抽獎。

詳情請上桃園觀光導覽網http://travel.tycg.gov.tw/。

