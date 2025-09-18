快訊

非聽不可／心臟腎臟代謝症候群的早期預防 胃食道逆流與吞嚥困難 聽力退化怎麼辦？

聯合報／ 本報訊

主講：北醫職業醫學科主任蘇千田

北醫消化內科醫師甘育安

北市宏仁診所院長李信宏

時間：9月20日(六)下午1時30分至4時20分

地點：台大國際會議中心401室（台北市徐州路2號4樓）

洽詢：02-2391-0360轉19

