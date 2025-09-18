健康你我他／早起團練氣功 開心強身健腦

當我得知政大達賢圖書館生態池畔有人帶領練氣功，不分寒暑、風雨無阻後，我也呼朋引伴，一起參加「反璞歸真」氣功班。

金風送爽，清新的空氣中帶著淡淡的花草香，迎著晨曦，來到翡翠般的綠野叢中。與朋友打聲招呼，六點半準時開始，先暖身，接著做基本功、拍打按摩、拉筋活血，最後在大家朗誦「感謝天、感謝地、感謝阿母與老爸，感謝協會與大家，和我作伙顧身體，日日健康歡喜過，快樂呷到百二歲。」的感恩詞中結束。

氣功，顧名思義，結合吐納及動作。強調運動時呼吸勻稱、緩慢綿長，各種伸展運動，舒展筋脈。說來神奇，練完功，沖個澡，開始一天的生活，竟然覺得通體舒暢，神采奕奕，心定神閒。

練功班的朋友有樂於分享的傳統。除了教練帶領練功，每天有人拍照、錄影，將影像在群組分享。每個月舉辦一次早餐會，安排練功朋友分享新知，內容包括健康議題、攝（錄）影、製作影片技巧、最近時事等。以九月份為例，分享的主題就是美國關稅貿易戰對台灣樂齡族生活的衝擊。

參與練功，我養成早睡早起的規律生活習慣。在練功場中，認識新朋友，分享生活經驗，增加人際互動的機會；早餐會中，除了吸收新知，擴展境界，也提供動腦機會。謝謝氣功班讓我開心、強身、健腦。

商品推薦