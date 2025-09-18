快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

藥癮戒斷症狀多 定期回診別怠慢

聯合報／ 詹雅心／台北市立聯合醫院和平院區藥劑科藥師

日常生活中，人們透過藥物來診斷、治療、減輕或預防疾病。然而，若長時間不適當使用，可能會讓身體對其產生依賴，增強對藥物的耐受性。耐受性是指使用者需要更多的藥物才能達到原本的效果，一旦產生依賴後，若突然停止使用原藥物，可能會引起反彈式的身心不適，即為「戒斷症狀」。

以鴉片類藥物為例，若不當使用造成的戒斷症狀，包括胃腸不適、腹部絞痛、腹瀉、惡心或嘔吐、類流感症狀（如流淚、流鼻涕、出汗、發抖等）、交感神經和中樞神經系統興奮（如瞳孔放大、輕度血壓升高、心搏過速、焦慮、精神過度敏感、失眠、激動、肢體不安症候群、震顫等），以及較少見的低燒、觸覺敏感和其他像打哈欠、打噴嚏、厭食、頭暈、肌肉痛、關節痛、腿抽筋、輕度憂鬱症等症狀。

用於治療焦慮等精神問題的苯二氮平類藥物（Benzodiazepines）的戒斷症狀與其他鎮靜劑類似，可能出現焦慮、發汗、幻覺、頭痛、失眠、易怒、肌肉痛、惡心、嘔吐、震顫、高血壓、體溫升高、心搏過速等。此外，病人本身潛在疾病的徵兆和症狀恐與戒斷的表現重疊，甚至引發危及生命的癲癇發作。

若病人出現無法承受或危及生命的戒斷症狀，如情緒低落伴隨自殺想法、癲癇發作或生命徵象改變等，緊急處置原則依序為立即送急診（或撥打119）；保持呼吸道暢通，避免嘔吐物阻塞呼吸道；心理支持；預防自跌、自傷和攻擊相關的環境安全管理，如適當約束與障礙物排除。

病人平時應定期回診並回饋使用狀況，以利醫師追蹤，並依照醫師等專業醫療人員指示服藥，不可自行停藥或任意增減劑量。

此外，給予病人的心理支持很重要，除了透過個人或團體諮商的方式幫助病人藥癮治療，有家人、朋友或團體的陪伴與鼓勵，更能減少病人的不安並增強其治療的信心。

臨床經驗上，家人支持度高低，個案家庭能否提供穩固的運行功能，對於個案脫離藥癮佔有重要角色，當病人發生症狀輕微但持續不適時，家人朋友除了言語上的鼓勵，還要留意患者是否行為改變，協助掛號原開藥醫師，安排用藥調整，定期回診與醫師討論用藥風險，提問藥物副作用和依賴性，能幫助個案脫離藥物成癮。

醫師 家人 依賴 癲癇 呼吸道 類流感 情緒低落

延伸閱讀

聲援柯文哲憶昔日恩仇 郝龍斌：柯當年的攻擊讓母親失眠痛苦

穿戴式腦刺激技術能改善睡眠 安南醫院發表研究成果

不打呼不代表沒有睡眠呼吸中止症！ 無聲失眠小心 「共眠煞」

子宮內膜癌手術複雜難度高 46歲女患者接受達文西手術被治癒

相關新聞

一天內3颱風接力形成！「浣熊」颱風對台影響曝

一天之內三個颱風接力形成！根據日本氣象廳資訊，熱帶性低氣壓TD21、TD22今晚陸續增強為颱風「樺加沙」及「浣熊」，連同...

樺加沙颱風今晚8時生成 下周一起恐以中颱之姿威脅台灣

位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓TD21，已於今晚發展為輕度颱風樺加沙。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，未來它的...

健康主題館／安眠藥致失智？長期失眠才傷腦

失智症初期的症狀不明顯，容易被誤認為是「情緒不好」或「睡不好」的正常老化現象。失眠可能是失智症發生的早期訊號，也可能會加...

租賃條例修法…學者籲增配套 防租不到房子

內政部昨通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，政府出手保障租客，但許多租屋族仍擔心，房東可能一開始就拉高租...

房東批租賃條例修法修一半 恐降低出租意願

內政部部務會報通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，會後內政部劉世芳主持記者會說明，並邀請多個相關團體參與...

租賃條例修法 擬限租金漲幅、增「租霸下車條款」

內政部部務會報昨通過「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案。內政部長劉世芳表示，修法三大方向包括保障三年租期、限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。