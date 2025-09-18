藥癮戒斷症狀多 定期回診別怠慢

日常生活中，人們透過藥物來診斷、治療、減輕或預防疾病。然而，若長時間不適當使用，可能會讓身體對其產生依賴，增強對藥物的耐受性。耐受性是指使用者需要更多的藥物才能達到原本的效果，一旦產生依賴後，若突然停止使用原藥物，可能會引起反彈式的身心不適，即為「戒斷症狀」。

以鴉片類藥物為例，若不當使用造成的戒斷症狀，包括胃腸不適、腹部絞痛、腹瀉、惡心或嘔吐、類流感症狀（如流淚、流鼻涕、出汗、發抖等）、交感神經和中樞神經系統興奮（如瞳孔放大、輕度血壓升高、心搏過速、焦慮、精神過度敏感、失眠、激動、肢體不安症候群、震顫等），以及較少見的低燒、觸覺敏感和其他像打哈欠、打噴嚏、厭食、頭暈、肌肉痛、關節痛、腿抽筋、輕度憂鬱症等症狀。

用於治療焦慮等精神問題的苯二氮平類藥物（Benzodiazepines）的戒斷症狀與其他鎮靜劑類似，可能出現焦慮、發汗、幻覺、頭痛、失眠、易怒、肌肉痛、惡心、嘔吐、震顫、高血壓、體溫升高、心搏過速等。此外，病人本身潛在疾病的徵兆和症狀恐與戒斷的表現重疊，甚至引發危及生命的癲癇發作。

若病人出現無法承受或危及生命的戒斷症狀，如情緒低落伴隨自殺想法、癲癇發作或生命徵象改變等，緊急處置原則依序為立即送急診（或撥打119）；保持呼吸道暢通，避免嘔吐物阻塞呼吸道；心理支持；預防自跌、自傷和攻擊相關的環境安全管理，如適當約束與障礙物排除。

病人平時應定期回診並回饋使用狀況，以利醫師追蹤，並依照醫師等專業醫療人員指示服藥，不可自行停藥或任意增減劑量。

此外，給予病人的心理支持很重要，除了透過個人或團體諮商的方式幫助病人藥癮治療，有家人、朋友或團體的陪伴與鼓勵，更能減少病人的不安並增強其治療的信心。

臨床經驗上，家人支持度高低，個案家庭能否提供穩固的運行功能，對於個案脫離藥癮佔有重要角色，當病人發生症狀輕微但持續不適時，家人朋友除了言語上的鼓勵，還要留意患者是否行為改變，協助掛號原開藥醫師，安排用藥調整，定期回診與醫師討論用藥風險，提問藥物副作用和依賴性，能幫助個案脫離藥物成癮。

