健康主題館／安眠藥致失智？長期失眠才傷腦

失智症初期的症狀不明顯，容易被誤認為是「情緒不好」或「睡不好」的正常老化現象。失眠可能是失智症發生的早期訊號，也可能會加速失智病程，有些人擔心「安眠藥會失智」，奇美醫院精神醫學部主治醫師張鳳麟表示，目前並沒有實證顯示適當使用安眠藥會導致失智，反而「長期失眠」才會對大腦功能造成損傷。

「安眠藥是否會導致失智？」引發許多人對服用安眠藥的疑慮。張鳳麟強調，真正應該關注的是「長期失眠」對大腦健康的影響，多數研究指出，有些失智症患者本身已有睡眠障礙、憂鬱、焦慮等問題，這些才是真正與失智有高度關聯的共病因子。

人體熟睡期 清除有害蛋白

睡覺不只是休息，當人體進入熟睡期，類淋巴系統會清除腦中老舊細胞、蛋白質廢物，如果睡眠不足，可能降低清除廢物的效率，亦導致大腦中與阿茲海默症相關的β澱粉樣蛋白、Tau蛋白上升。張鳳麟指出，睡眠是大腦的「自我清理時間」，睡得少、睡不好，最常見的症狀就是認知功能下降。

張鳳麟表示，大腦在進入慢波睡眠（深度熟睡）時，會經由類淋巴系統排出腦內堆積的有害蛋白，如類澱粉蛋白（amyloid protein）、過磷酸化Tau蛋白等。而失智的病人最終會出現類淋巴系統的衰竭情況，當清除過程受到阻礙、有毒蛋白質漸漸堆積，恐導致神經退化疾病。

半夜睡不好 出現失智病癥

睡覺與失智關聯性大，張鳳麟說，睡眠障礙會增加罹患失智症的風險，而失智症也可能導致睡眠問題，兩者惡性循環。他以一名70多歲女性個案為例，她常睡不好，半夜易醒、難再入睡，白天感到疲倦、焦躁，又常忘記日常瑣事，連個性也起了變化，變得相當謹慎焦慮。

這名患者就診時，以為只是老化或因失眠影響記憶力，但漸漸出現行為異常，經安排神經心理測驗與腦部影像檢查，初步發現病人除了有失眠困擾外，亦有輕度認知功能減退跡象，包括短期記憶力下降、注意力不集中、情緒調控能力改變等，已有失智初期徵兆。

提早診斷治療 延緩認知退化

衛福部草屯療養院老年精神科主任郭佳倫表示，早期失智症患者常出現記憶力明顯減退、語言表達困難、判斷力下降、情緒或行為異常改變，甚至可能迷失方向或對時間、地點失去判斷。這些症狀往往被誤認為只是單純的老化現象，導致延誤就醫與治療的最佳時機。若能及早發現並接受診斷與治療，可以延緩認知功能退化，還能提升患者及家庭的生活品質。

台大醫院神經部特聘兼任主治醫師、憶安診所專任神經專科醫師邱銘章在「這樣生活不失智」一書中指出，在預防失智症上，「吃對」和「睡好」是兩件重要的基本大事。

好的睡眠品質對於清除大腦毒素至關重要。邱銘章說，安眠藥可以幫助入睡、減少半夜醒來，但通常無法增加深度睡眠。但如果真的需要吃安眠藥，也不要排斥，畢竟有睡比沒睡好，不必有罪惡感，否則反而導致焦慮。但最好能在數周至一兩個月內短期使用後就逐漸減藥停藥。

