租賃條例 要訂「租霸下車條款」

內政部昨（18）日提出租賃條例修法方向，房東若違法漲租、禁止房客遷戶籍等，最高可罰30萬元；另新增「租霸下車條款」，房客若一年內三度欠租、且經催告仍未補繳，房東可單方面終止租約，同步強化房客、房東權益保障。

內政部地政司長林家正強調，這項新規定要求房東必須先行催告，並保留相關證據，才能依法終止租約。

內政部昨日召開部務會報，通過《租賃住宅市場發展及管理條例》修正草案，以「租客安心住、房東放心租」為目標，讓租屋市場能長期穩定發展。

在房客權益保障方面，第一是保障最短租期，訂約及續約期間合計三年，房東除收回自用或法定終止租約情況下，應與房客續約，若收回自用，一年內不得再出租。

第二是限制續約租金漲幅，房東要漲租，應在租期屆滿六個月前提出，三年租期最多可漲兩次租金，且漲幅不得超過當月主計總處公布的房租指數增幅。

林家正舉例，月租金2萬元，若房租指數年增率為2.5%，則一年期滿最多可漲500元，續約再以新基準漲2.5%，大約是512元，藉此確保租金合理反映市場，但避免不合理大幅調漲。

第三，明訂房東不得禁止租客申請租金補貼、遷入戶籍或報稅扣除，若有此類約定將視為無效並可處罰則。

這三項修法是為了強化保障房客權益，房東若違反相關規定，可罰3萬至30萬元。

針對房東方面，則規定房客如果屢次遲付租金、費用，且經出租人催告仍未全額繳清，一年內累計三次；或在租屋處從事非法活動、妨害安寧秩序等，經管委會認定情節重大，或經行政機關裁處、警察處罰或司法判決認定屬實，房東可提前終止租約。

