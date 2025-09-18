快訊

台灣成「詐騙之島」！每年被騙500億 韓媒：人均損失是日本近20倍

50歲前調查官做「陰莖增大術」身亡 執刀醫生丁斌煌100萬交保

1天3颱接力成形！「浣熊颱風」晚間生成 對台影響機率曝

聽新聞
0:00 / 0:00

加熱菸的加熱器不得陳列 學者認為損及消費者知的權益

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導

衛福部國健署署長沈靜芬表示，加熱菸的加熱器不得陳列展示。台北市立大學教授孫立群認為，加熱菸菸品可陳列，但加熱菸的加熱器卻不可以陳列展示，這個政策的邏輯荒謬，也侵害消費者權益。

衛福部已經通過加熱菸的14項健康風險評估，延宕多時的加熱菸即將上市，但因為國健署認為加熱菸的加熱器不得陳列展示，引發了爭議。

孫立群說，任何購買行為都是先了解，再決定，加熱菸的規範卻不是如此，例如消費者可以看到加熱菸的菸草柱陳列販售，卻看不到加熱器。消費者必須花一筆錢購買加熱器，才能使用加熱菸，但卻無法事先確認加熱器的外觀與規格。沒有加熱器，加熱菸無法使用。消費者被迫先付錢，再知道買了什麼，消費資訊被剝奪。

他指出，禁止陳列器具，違反法律比例原則，這個規定會造成幾個問題，其一，.適當性不足：消費者看不到加熱器，無助市場透明，可能讓假貨流通。其二，欠缺必要性，全球有上百國販售加熱菸，沒有任何國家禁止陳列加熱器，加熱器不是菸品，應與一般電子用品同樣處理。均衡性失衡，消費者資訊不足，就要做出消費決策，這會造成消費者權益被壓抑。

孫立群表示，菸害防制法禁止廣告與促銷，未禁止銷售陳列，僅禁止無法辨識年齡與可直接接觸的販售方式。菸草柱能陳列，卻把器具藏起來，與立法意旨顯有違背。消費者保護法要求業者提供完整資訊，保障消費者安全與合理選擇，禁止陳列器具，違反了這個精神。

孫立群說，這些產品經政府合法審查上市，屬於合法商品。政府允許上市，依法徵收必要稅款，但又設下不合理限制，使消費者權益受到影響，這也是對合法消費行為的打擊。政府應該檢討器具不得陳列的規定，允許合法商品陳列，確保市場環境透明，這才是保障消費者知的權益。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

加熱菸 消費者 孫立群

延伸閱讀

加熱菸最快「這時候」上市！國健署首波通過8品項、3載具審核…國外買回同款合法嗎？

加味加熱菸合法上市但添加物草案仍在研議 莊人祥：持續討論檢驗配套

加熱菸有條件過審 民眾能從國外帶回？國健署：未核准品項最高罰500萬

誇張開公務門放行旅客走私加熱菸 桃機航警收賄遭聲押

相關新聞

一天內3颱風接力形成！「浣熊」颱風對台影響曝

一天之內三個颱風接力形成！根據日本氣象廳資訊，熱帶性低氣壓TD21、TD22今晚陸續增強為颱風「樺加沙」及「浣熊」，連同...

千萬大獎、刷載具方便 發票捐社福大減6成 創世籲：電子發票也能捐

創世基金會與彰化縣員林高中學生合作，員林市區與市場等人潮聚集處勸募捐發票。創世基金會表示，近年因發票載具化，還有千萬大獎...

樺加沙颱風今晚8時生成 下周一起恐以中颱之姿威脅台灣

位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓TD21，已於今晚發展為輕度颱風樺加沙。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，未來它的...

10萬元生育補助只給「差額」 專家：誠意不足、吃社會保險豆腐

行政院今宣布明年起，女性國人生育可請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎均能達10萬元，明年上路實施。勞動部預估，每年將...

出國省很大！旅遊專家曝省錢秘訣 鎖定「這3天」買機票最划算

隨著疫情趨緩、國際旅遊逐漸恢復熱潮，愈來愈多民眾開始規劃出國行程，不過如何買到划算的機票始終是旅客最關心的話題...

加熱菸的加熱器不得陳列 學者認為損及消費者知的權益

衛福部國健署署長沈靜芬表示，加熱菸的加熱器不得陳列展示。台北市立大學教授孫立群認為，加熱菸菸品可陳列，但加熱菸的加熱器卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。