加熱菸的加熱器不得陳列 學者認為損及消費者知的權益

衛福部國健署署長沈靜芬表示，加熱菸的加熱器不得陳列展示。台北市立大學教授孫立群認為，加熱菸菸品可陳列，但加熱菸的加熱器卻不可以陳列展示，這個政策的邏輯荒謬，也侵害消費者權益。

衛福部已經通過加熱菸的14項健康風險評估，延宕多時的加熱菸即將上市，但因為國健署認為加熱菸的加熱器不得陳列展示，引發了爭議。

孫立群說，任何購買行為都是先了解，再決定，加熱菸的規範卻不是如此，例如消費者可以看到加熱菸的菸草柱陳列販售，卻看不到加熱器。消費者必須花一筆錢購買加熱器，才能使用加熱菸，但卻無法事先確認加熱器的外觀與規格。沒有加熱器，加熱菸無法使用。消費者被迫先付錢，再知道買了什麼，消費資訊被剝奪。

他指出，禁止陳列器具，違反法律比例原則，這個規定會造成幾個問題，其一，.適當性不足：消費者看不到加熱器，無助市場透明，可能讓假貨流通。其二，欠缺必要性，全球有上百國販售加熱菸，沒有任何國家禁止陳列加熱器，加熱器不是菸品，應與一般電子用品同樣處理。均衡性失衡，消費者資訊不足，就要做出消費決策，這會造成消費者權益被壓抑。

孫立群表示，菸害防制法禁止廣告與促銷，未禁止銷售陳列，僅禁止無法辨識年齡與可直接接觸的販售方式。菸草柱能陳列，卻把器具藏起來，與立法意旨顯有違背。消費者保護法要求業者提供完整資訊，保障消費者安全與合理選擇，禁止陳列器具，違反了這個精神。

孫立群說，這些產品經政府合法審查上市，屬於合法商品。政府允許上市，依法徵收必要稅款，但又設下不合理限制，使消費者權益受到影響，這也是對合法消費行為的打擊。政府應該檢討器具不得陳列的規定，允許合法商品陳列，確保市場環境透明，這才是保障消費者知的權益。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

