今彩539第114227期頭獎2注中獎

中央社／ 台北18日電

今彩539第114227期開獎，中獎號碼12、14、33、23、05；派彩結果，頭獎2注中獎，每注獎金新台幣800萬元。

貳獎174注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼683，壹獎122注中獎，每注獎金1萬元。

4星彩中獎號碼1587，壹獎32注中獎，每注獎金10萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

