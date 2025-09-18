快訊

台灣成「詐騙之島」！每年被騙500億 韓媒：人均損失是日本近20倍

50歲前調查官做「陰莖增大術」身亡 執刀醫生丁斌煌100萬交保

1天3颱接力成形！「浣熊颱風」晚間生成 對台影響機率曝

威力彩第114075期頭獎槓龜

中央社／ 台北18日電

威力彩第114075期今晚開獎。第一區中獎號碼為28、36、20、10、32、25，第二區中獎號碼為02號；派彩結果，頭獎、貳獎槓龜。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

台彩 威力彩

