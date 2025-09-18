聽新聞
一天內3颱風接力形成！「浣熊」颱風對台影響曝
一天之內三個颱風接力形成！根據日本氣象廳資訊，熱帶性低氣壓TD21、TD22今晚陸續增強為颱風「樺加沙」及「浣熊」，連同下午成形的米塔颱風，今一天之內就有三個熱帶性低氣壓成颱。
氣象署表示，明天持續受到米塔颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島有局部陣雨或雷雨，午後中部以北也有局部大雨；至於樺加沙颱風，下周恐以中颱之姿接近台灣，最快周日晚間發布海上颱風警報。另也不排除發布陸警，但發布時間會更晚些。
氣象署說，米塔颱風今下午2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方350公里，今、明2天將受其外圍環流影響，未來路徑將往廣東前進。
氣象署表示，樺加沙颱風未來路徑將以偏西北往台灣東南方及巴士海峽前進，最快周日晚間發布海警，下周一至下周三清晨這段期間會影響台灣，尤其周二距離台灣最近，其暴風半徑有機會達200公里，成為中度颱風等級，屆時東半部、恆春半島首當其衝受到影響。
至於浣熊颱風，未來一周則以偏西到西北往日本東南方移動，由於都在海面上移動，對日本也暫時沒有影響。
