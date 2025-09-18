快訊

台灣成「詐騙之島」！每年被騙500億 韓媒：人均損失是日本近20倍

50歲前調查官做「陰莖增大術」身亡 執刀醫生丁斌煌100萬交保

1天3颱接力成形！「浣熊颱風」晚間生成 對台影響機率曝

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋烤肉旺季基隆區漁會海鮮禮盒不漲價 飛魚卵、墨魚香腸搶手

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆區漁會中秋海鮮禮盒不漲價熱銷，飛魚卵、墨魚香腸供不應求。記者游明煌／攝影
基隆區漁會中秋海鮮禮盒不漲價熱銷，飛魚卵、墨魚香腸供不應求。記者游明煌／攝影

中秋節快到，因應民眾烤肉需求，基隆區漁會推出2款中秋海鮮禮盒，有白鯧、龍虎斑、鮑魚和香腸等不同組合，均維持去年價格沒有漲價。基隆特產的飛魚卵、墨魚香腸十分搶手，賣到供不應求。

基隆區漁會表示，今年各地市場龍虎班、白鯧、蝦子價格都平穩，中秋烤肉民眾可多購買海鮮烤肉材料。各地區區漁會多會推出海鮮禮盒，基隆區漁會總幹事陳文欽說，今年很多民眾都提早準備烤肉的海鮮，訂單爆量，要不斷進貨因應秋節到來。

基隆區漁會今年推出2款中秋禮盒，有2400、2500元不同組合可依喜好挑選白鯧、龍虎斑、鮑魚和香腸等組合，到門市取貨有優惠價。另1尾360元龍虎斑，2尾優惠價只要580元，相當於8折優惠。

飛魚在基隆盛產，墨魚也是特產，基隆區漁會說，飛魚卵香腸和墨魚香腸今年很搶手，今年豬肉上漲不少，但漁會行吸收成本沒有不漲價，一補貨馬上就被掃光。

民眾表示，飛魚卵香腸咬起來有「嗶啵」的口感，墨魚香腸則可吃到有墨魚塊，很有海鮮感的味道。

基隆區漁會中秋海鮮禮盒不漲價熱銷，飛魚卵、墨魚香腸供不應求。記者游明煌／攝影
基隆區漁會中秋海鮮禮盒不漲價熱銷，飛魚卵、墨魚香腸供不應求。記者游明煌／攝影
基隆區漁會中秋海鮮禮盒不漲價熱銷，飛魚卵、墨魚香腸供不應求。記者游明煌／攝影
基隆區漁會中秋海鮮禮盒不漲價熱銷，飛魚卵、墨魚香腸供不應求。記者游明煌／攝影

基隆 香腸 海鮮

延伸閱讀

把它想成剩菜！旅遊達人教你避開飛機餐雷區：那些食物別點

蘇澳區漁會集結9款膨派海鮮 推中秋鱻宴超值禮盒優惠價1999元

飲料買1送1、免服務費！新越式料理「越越」享河粉、烤肉與創意料理

緊來！雲林口湖中秋免費烤肉 限量300組每組市價逾1500元

相關新聞

一天內3颱風接力形成！「浣熊」颱風對台影響曝

一天之內三個颱風接力形成！根據日本氣象廳資訊，熱帶性低氣壓TD21、TD22今晚陸續增強為颱風「樺加沙」及「浣熊」，連同...

千萬大獎、刷載具方便 發票捐社福大減6成 創世籲：電子發票也能捐

創世基金會與彰化縣員林高中學生合作，員林市區與市場等人潮聚集處勸募捐發票。創世基金會表示，近年因發票載具化，還有千萬大獎...

樺加沙颱風今晚8時生成 下周一起恐以中颱之姿威脅台灣

位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓TD21，已於今晚發展為輕度颱風樺加沙。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，未來它的...

10萬元生育補助只給「差額」 專家：誠意不足、吃社會保險豆腐

行政院今宣布明年起，女性國人生育可請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎均能達10萬元，明年上路實施。勞動部預估，每年將...

出國省很大！旅遊專家曝省錢秘訣 鎖定「這3天」買機票最划算

隨著疫情趨緩、國際旅遊逐漸恢復熱潮，愈來愈多民眾開始規劃出國行程，不過如何買到划算的機票始終是旅客最關心的話題...

加熱菸的加熱器不得陳列 學者認為損及消費者知的權益

衛福部國健署署長沈靜芬表示，加熱菸的加熱器不得陳列展示。台北市立大學教授孫立群認為，加熱菸菸品可陳列，但加熱菸的加熱器卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。