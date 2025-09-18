聽新聞
中秋烤肉旺季基隆區漁會海鮮禮盒不漲價 飛魚卵、墨魚香腸搶手
中秋節快到，因應民眾烤肉需求，基隆區漁會推出2款中秋海鮮禮盒，有白鯧、龍虎斑、鮑魚和香腸等不同組合，均維持去年價格沒有漲價。基隆特產的飛魚卵、墨魚香腸十分搶手，賣到供不應求。
基隆區漁會表示，今年各地市場龍虎班、白鯧、蝦子價格都平穩，中秋烤肉民眾可多購買海鮮烤肉材料。各地區區漁會多會推出海鮮禮盒，基隆區漁會總幹事陳文欽說，今年很多民眾都提早準備烤肉的海鮮，訂單爆量，要不斷進貨因應秋節到來。
基隆區漁會今年推出2款中秋禮盒，有2400、2500元不同組合可依喜好挑選白鯧、龍虎斑、鮑魚和香腸等組合，到門市取貨有優惠價。另1尾360元龍虎斑，2尾優惠價只要580元，相當於8折優惠。
飛魚在基隆盛產，墨魚也是特產，基隆區漁會說，飛魚卵香腸和墨魚香腸今年很搶手，今年豬肉上漲不少，但漁會行吸收成本沒有不漲價，一補貨馬上就被掃光。
民眾表示，飛魚卵香腸咬起來有「嗶啵」的口感，墨魚香腸則可吃到有墨魚塊，很有海鮮感的味道。
