千萬大獎、刷載具方便 發票捐社福大減6成 創世籲：電子發票也能捐
創世基金會與彰化縣員林高中學生合作，員林市區與市場等人潮聚集處勸募捐發票。創世基金會表示，近年因發票載具化，還有千萬大獎誘因，也讓捐發票大減6成，學生募發票活動更顯暖心。
員林高中校長楊豪森表示，學校每周三為服務學習公益日，希望學生多元學習，特別鼓勵參加創世街募活動，昨天共有一年級80名學生參與，也讓學生學習付出與懂得感恩，體驗助人的快樂。
學生們昨天在員林市區大聲喊著「順手捐發票，救救植物人」，沿路募集發票，商家表示這些孩子很有禮貌，上街做愛心，讓人感動。
創世基金會表示，近年來因發票直接存入載具便利性高，已成多數人的習慣，也降低捐贈意願。根據財政部統計，去年全台共開立84.8億張電子發票，捐給社福團體卻不到1%。
創世彰化分會院長張曉蓉表示，彰化分會目前服務190位植物人及65歲以上失能臥床老人，而發票中獎一直是創世重要的經費來源之一，但受到經濟不景氣、電子發票、千萬獎金誘因等因素影響，與最高峰相比，發票量下降6成。
張曉蓉說，植物人服務是細水長流的工作，希望大家除能隨手做愛心捐紙本發票，結帳時口述愛心碼919也可以捐電子發票，讓愛心不中斷，也歡迎各級學校或公司行號響應一日義工，用實際行動幫助弱勢。
