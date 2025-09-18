發票銳減6成！百位「條碼人」上街 推廣創世捐贈碼919

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
義工街頭教學說明「捐贈碼919」貼紙。圖／創世基金提供
義工街頭教學說明「捐贈碼919」貼紙。圖／創世基金提供

發票存載具已是不少人的習慣，卻因而影響發票捐贈的意願。創世基金會說，募集的發票量銳減6成，對常年服務造成影響，今下午與企業、學校義工化身「條碼人」，頭戴、身貼「919」條碼現身台北車站、行天宮、信義商圈周邊，向民眾募集發票，呼籲大家順手捐發票，幫助植物人

創世基金會說，發票看似渺小不起眼，卻能發揮小兵立大功的精神，1993年創世在不增善士負擔的原則下，開始推動「順手捐發票 救救植物人」活動，迄今已32年，累計募得17.5億張發票，中獎獎金高達18.9億元，成為弱勢服務的重要基石。

但隨著載具的普及，捐發票助弱勢的愛心運動也逐漸式微，根據財政部統計，2024年全台共開立84.8億張電子發票，捐給社福團體卻不到1%。創世說，年度募集發票僅剩4100多萬張，相較2008年最高峰時期的1億1千多萬張，驟減了6成，每年短少的中獎金額，等同創世全台安養的植物人一年的尿布經費蒸發。

創世基金會目前安養約800位清寒植物人，每位植物人每月約需5至7萬元，主要經費來源仰賴大眾的小額捐款及發票中獎收入。物價上漲、發票驟減，創世表示，今年募款也困難重重，儘管消費模式改變，愛心不該因此消失，捐贈發票管道多元，民眾仍可隨時、隨地、隨手貢獻愛心，「發票捐919，救一救植物人」，將日常消費化為公益力量，讓每張發票都乘載著希望與祝福，傳送至社會需要幫助的角落，成為植物人家庭堅持走下去的力量。

愛心 植物人 電子發票

