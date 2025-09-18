樺加沙颱風今晚8時生成 下周一起恐以中颱之姿威脅台灣
位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓TD21，已於今晚發展為輕度颱風樺加沙。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，未來它的走向朝比較偏西到西北方移動，有機會往台灣東南方海面到巴士海峽一帶接近，預期下周可能對台灣天氣帶來影響，甚至是威脅。所以要特別注意它的發展。
謝佩芸表示，樺加沙颱風的雲系還在組織當中，結構仍在整合，未來它通過的海面，因為環境條件比較好，預期強度會逐漸增強，有可能在接近台灣的時候達到中度颱風的強度。
謝佩芸表示，它目前距離台灣1500公里，後續位置和強度、暴風圈範圍大小都還會有一些變化。接近台灣附近的時間可能在下周一之後，下周一至下周三的天氣都要留意它的影響。
她說，下周一之後，隨著颱風逐漸接近，不管它距離台灣的位置近或遠，它整個外圍環流帶來的都是偏東風的風場，所以迎風面會以東半部地區為主，包括東半部到恆春半島，在下周前期這段時間都要注意可能會有明顯的降雨出現。
另外，謝佩芸表示，在大台北地區和屏東地區可能會有一些東風影響，而飄過來的雨勢，西半部地區這段期間降雨狀況可能沒那麼多，但是颱風後續路徑偏南或偏北，影響降雨的區域就會有些不同，持續觀察，要多加留意下周一之後天氣狀況。
