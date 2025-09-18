快訊

中央社／ 台北18日電

今彩539第114227期開獎，中獎號碼12、14、33、23、05。3星彩中獎號碼683，4星彩中獎號碼1587。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩 今彩539

