出國省很大！旅遊專家曝省錢秘訣 鎖定「這3天」買機票最划算

聯合新聞網／ 綜合報導
市面上關於「搶便宜票價」的方法眾說紛紜，而國外一名旅遊專家則點出關鍵秘訣就是「保持彈性」。出國旅遊示意圖／ingimage

隨著疫情趨緩、國際旅遊逐漸恢復熱潮，愈來愈多民眾開始規劃出國行程，不過如何買到划算的機票始終是旅客最關心的話題。市面上關於「搶便宜票價」的方法眾說紛紜，而國外一名旅遊專家則點出關鍵秘訣就是「保持彈性」。他指出，若能避開旅遊旺季，選擇在淡季或週間出發，票價往往能省下一大筆，其中更有三天被視為機票最便宜的出發日，差價甚至可能超乎想像。

旅遊專家解析！買便宜機票應挑「這3天」

根據《CNBC》引述Google Flights最新統計發現，若選擇在週一、週二或週三出發，機票價格通常最為划算，平均比週末便宜約13%。

旅遊報告也指出，週中出發的旅客每張票可節省約42美元（折合新台幣約1365元），對於家庭或多人同行來說更是一筆可觀的差額。相較之下，週日票價往往最高，主要因為許多人會在假期結束時返家，導致需求集中、價格自然上漲。

專家建議，若打算安排短期旅行，不妨選擇在週間出發，並於週六或週一返程，盡量避開週日高峰時段，往往能替荷包省下不少支出。這項原則同樣適用於住宿安排。

根據統計，若選擇週五或週六入住、週日退房，房價平均會比週二到週四高出逾兩成，每晚甚至可能多出約50美元（折合新台幣約1625元），累積下來差距相當驚人。

週二買票最便宜？專家：挑對時間更便宜

不少旅客長期以來深信「訂票日」會影響價格，但專家澄清這其實是常見迷思。分析師指出，真正左右票價的並非購票時間，而是實際的飛行日期。Google Flights 的數據也佐證這一點，過去被認為最便宜的「週二訂票」實際上僅比最昂貴的週日便宜約1.3％，差距幾乎可以忽略不計。

除了挑對出發日外，專家提醒還有另一個省錢技巧，就是選擇「轉機航班」，雖然行程較不便利，但平均可減少約22%的花費，對精打細算的旅客來說相當划算。

