超萌「芋寶」領路遊甲仙 來吃芋冰還能有優惠可拿

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄甲仙推出「芋見甲仙・冰友作伙集章趣」，一邊吃冰、一邊集章，留下獨一無二的旅行紀念。圖／經濟部商業發展署提供
高雄甲仙芋冰一條街將於9月20日至10月6日止推出「芋見甲仙・冰友作伙集章趣」，經濟部商業發展署委託商業發展研究院選定高雄甲仙文化路為芋冰一條街，並串聯30家芋冰店與特色店家，透過創意集章明信片設計，邀請民眾走進山城甲仙，一邊吃冰、一邊集章，留下獨一無二的旅行紀念，更有機會將超萌好冰友「芋寶」帶回家，讓旅程充滿甜蜜驚喜！

高雄甲仙早年因樟腦與林業而興盛，並隨著南橫公路開通帶來人潮，在地店家以檳榔心芋為原料，於1974年首創「芋仔冰」，成為觀光客難忘的風味。雖然歷經產業轉變與莫拉克颱風重創，甲仙居民依舊展現堅韌精神，透過觀光與文化產業再生，讓芋冰店成為地方重生的象徵。

甲仙形象商圈理事長林瑋凌表示，本次活動結合了店家數位力輔導，強化小型街邊店的品牌特色與數位行銷能量，也讓芋冰文化被更多人看見，轉化為具競爭力的甲仙品牌資產，歡迎大家來甲仙品嚐芋冰與在地美食。詳細優惠可上「芋冰一條街」FB粉絲專頁查詢。

高雄甲仙推出「芋見甲仙・冰友作伙集章趣」，一邊吃冰、一邊集章，留下獨一無二的旅行紀念。圖／經濟部商業發展署提供
