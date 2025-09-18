快訊

房東快看！內政部推租賃修法限租金漲幅恐罰30萬 再納租霸下車條款

樺加沙颱風也生成了！恐以中颱之姿威脅台灣 預測路徑曝光

日職／返一軍首戰就挨轟 古林睿煬0.1局失2分吞敗

蜜柑站長限量聯名生乳捲開賣 高捷10大站點都可買到

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
蜜柑站長貓迷排隊限量蜜柑站長聯名生乳捲，直呼超幸運。記者劉學聖／攝影
蜜柑站長貓迷排隊限量蜜柑站長聯名生乳捲，直呼超幸運。記者劉學聖／攝影

看好高雄捷運百萬旅運量，台灣生乳捲品牌亞尼克宣布推出全台首創24小時新鮮販售YTM－蛋糕販賣機，將進駐高雄捷運10站點正式營運啟動，並且聯手高雄捷運公司吉祥物蜜柑站長，推出聯名生乳捲，上面有萌貓的掌印與生活照，民眾只要想吃就能到捷運站買到，亞尼克全台門市官網還聯名蜜柑站長周邊，讓高雄蜜柑站長走出高雄，行銷高雄觀光。

這項開幕活動包括亞尼克董事長吳宗恩與高雄捷運公司總經理王亞洲都親自到場，蜜柑站長也派出大蜜柑與捷運少女組合到場熱舞同歡，現場吸引大小朋友熱情唱跳，人氣破表。現場還有舉辦限定場「百元生乳捲」歡慶活動以及元氣蜜柑生乳捲試吃，民眾搶用YTM蛋糕販賣機購買，直呼好方便。

亞尼克董事長吳宗恩表示，他們推出的亞尼克YTM蛋糕販賣機以看得見、更好買，明星商品買得到為特點，進駐台北捷運後受到許多消費者喜愛。全新啟動的高雄捷運10站點皆於紅線，包括小港、凱旋、獅甲、三多商圈、中央公園、後驛、凹子底、巨蛋、生態園區、楠梓科技園區等，只要民眾想吃都可以不用排隊買到新鮮好吃的生乳捲蛋糕，造福更多甜點迷。

高雄捷運公司吉祥物蜜柑站長與亞尼克推出聯名生乳捲，上面有萌貓的掌印與生活照，民眾只要想吃就能到捷運站買到。記者劉學聖／攝影
高雄捷運公司吉祥物蜜柑站長與亞尼克推出聯名生乳捲，上面有萌貓的掌印與生活照，民眾只要想吃就能到捷運站買到。記者劉學聖／攝影
高雄捷運公司吉祥物蜜柑站長與亞尼克推出聯名生乳捲，上面有萌貓的掌印與生活照，民眾只要想吃就能到捷運站買到。記者劉學聖／攝影
高雄捷運公司吉祥物蜜柑站長與亞尼克推出聯名生乳捲，上面有萌貓的掌印與生活照，民眾只要想吃就能到捷運站買到。記者劉學聖／攝影

亞尼克 高雄捷運

延伸閱讀

帶「毛小孩慶生」專屬！瀚寓夏天推3300元住房專案，再送1300元蛋糕禮品組

到飯店幫毛寵慶生！專屬蛋糕與派對組合 「生日小禮包」一併送

亞尼克×高捷蜜柑站長「元氣蜜柑生乳捲」登場！還有滿滿蜜柑週邊

南北發展不均…高雄捷運遭中央砍補助103億 無奈發聲了

相關新聞

樺加沙颱風今晚8時生成 下周一起恐以中颱之姿威脅台灣

位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓TD21，已於今晚發展為輕度颱風樺加沙。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，未來它的...

10萬元生育補助只給「差額」 專家：誠意不足、吃社會保險豆腐

行政院今宣布明年起，女性國人生育可請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎均能達10萬元，明年上路實施。勞動部預估，每年將...

蜜柑站長限量聯名生乳捲開賣 高捷10大站點都可買到

看好高雄捷運百萬旅運量，台灣生乳捲品牌亞尼克宣布推出全台首創24小時新鮮販售YTM－蛋糕販賣機，將進駐高雄捷運10站點正...

超萌「芋寶」領路遊甲仙 來吃芋冰還能有優惠可拿

高雄甲仙芋冰一條街將於9月20日至10月6日止推出「芋見甲仙・冰友作伙集章趣」，經濟部商業發展署委託商業發展研究院選定高...

米塔颱風影響！中部以北慎防大雨 準颱風樺加沙最快周日晚間發海警

明天持續受到米塔颱風外圍環流影響，中央氣象署預報員李名翔表示，東半部、恆春半島有局部陣雨或雷雨，午後中部以北也有局部大雨...

波波牙醫爭議！海外牙醫聯盟批限制實習名額不公 衛福部：不會增加

波波牙醫爭議不斷，美日海外牙醫聯盟今表示，在國外就讀牙醫系的畢業生於2022年底前通過國考，可以參加醫院實習，但卻受到5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。