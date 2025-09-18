蜜柑站長限量聯名生乳捲開賣 高捷10大站點都可買到

看好高雄捷運百萬旅運量，台灣生乳捲品牌亞尼克宣布推出全台首創24小時新鮮販售YTM－蛋糕販賣機，將進駐高雄捷運10站點正式營運啟動，並且聯手高雄捷運公司吉祥物蜜柑站長，推出聯名生乳捲，上面有萌貓的掌印與生活照，民眾只要想吃就能到捷運站買到，亞尼克全台門市官網還聯名蜜柑站長周邊，讓高雄蜜柑站長走出高雄，行銷高雄觀光。

這項開幕活動包括亞尼克董事長吳宗恩與高雄捷運公司總經理王亞洲都親自到場，蜜柑站長也派出大蜜柑與捷運少女組合到場熱舞同歡，現場吸引大小朋友熱情唱跳，人氣破表。現場還有舉辦限定場「百元生乳捲」歡慶活動以及元氣蜜柑生乳捲試吃，民眾搶用YTM蛋糕販賣機購買，直呼好方便。

亞尼克董事長吳宗恩表示，他們推出的亞尼克YTM蛋糕販賣機以看得見、更好買，明星商品買得到為特點，進駐台北捷運後受到許多消費者喜愛。全新啟動的高雄捷運10站點皆於紅線，包括小港、凱旋、獅甲、三多商圈、中央公園、後驛、凹子底、巨蛋、生態園區、楠梓科技園區等，只要民眾想吃都可以不用排隊買到新鮮好吃的生乳捲蛋糕，造福更多甜點迷。 高雄捷運公司吉祥物蜜柑站長與亞尼克推出聯名生乳捲，上面有萌貓的掌印與生活照，民眾只要想吃就能到捷運站買到。記者劉學聖／攝影 高雄捷運公司吉祥物蜜柑站長與亞尼克推出聯名生乳捲，上面有萌貓的掌印與生活照，民眾只要想吃就能到捷運站買到。記者劉學聖／攝影

