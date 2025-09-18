民歌50年重回中山堂 國樂新詮音樂劇「微風往事」

1975年楊弦以余光中詩作譜曲，在台北市中山堂舉辦現代民謠創作演唱會，掀起校園民歌風潮。今年適逢民歌50週年，台北市立國樂團民歌音樂劇「微風往事」將在中山堂清新登場。

「微風往事」音樂劇由北市國與愛樂劇工廠合作，該劇源於2010年愛樂劇工廠劇作「十年」，2014年再度重製並將劇名改為「微風往事」。當時除首演地台北外，更在全國巡演超過30場，好評不斷。這次睽違10多年後再度重現，將以國樂的全新詮釋，為劇作注入嶄新的藝術能量。

該劇以1976至1986年間的台灣社會為背景，靈感來自日劇「愛情白皮書」，講述3男2女從大學畢業前夕至踏入社會的成長旅程，劇中穿插「木棉道」、「鹿港小鎮」、「橄欖樹」與「微風往事」等民歌，不只喚起四、五、六年級生共同回憶，也為新世代鋪陳出一段段關於夢想與信仰的共鳴。

根據北市國今天發布的新聞稿，音樂劇集結實力派音樂劇演員方宥心、盧學叡、徐詣帆、張仰瑄、于浩威共同演出，劇中20餘首民歌重新編曲為國樂版本，強化國樂彈撥色彩如吉他輕揚，展現經典作品的不同風貌。

另外，2025中山堂廣場音樂節則邀請中華音樂人交流協會理事丁曉雯擔任策演人，規劃「民歌經典唱」與「民歌酷酷唱」節目，舞台以89歲國定古蹟宏偉典雅的正門做為舞台背景，並運用精準投影技術，特製畫面投影在正門牆面，打造全台獨一無二的「古蹟音樂會」，串起民歌與中山堂深厚記憶。

民歌音樂劇「微風往事」將於9月26日到28日，在台北市中山堂中正廳舉行；2025中山堂廣場音樂節同時間在廣場，也將有一系列民歌演唱與市集活動。

