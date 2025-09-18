快訊

樺加沙颱風也生成了！恐以中颱之姿威脅台灣 預測路徑曝光

日職／返一軍首戰就挨轟 古林睿煬0.1局失2分吞敗

美國晶片聯盟成形！輝達擬斥1500億入股英特爾 公司證實揭合作細節

民歌50年重回中山堂 國樂新詮音樂劇「微風往事」

中央社／ 台北18日電

1975年楊弦以余光中詩作譜曲，在台北市中山堂舉辦現代民謠創作演唱會，掀起校園民歌風潮。今年適逢民歌50週年，台北市立國樂團民歌音樂劇微風往事」將在中山堂清新登場。

「微風往事」音樂劇由北市國與愛樂劇工廠合作，該劇源於2010年愛樂劇工廠劇作「十年」，2014年再度重製並將劇名改為「微風往事」。當時除首演地台北外，更在全國巡演超過30場，好評不斷。這次睽違10多年後再度重現，將以國樂的全新詮釋，為劇作注入嶄新的藝術能量。

該劇以1976至1986年間的台灣社會為背景，靈感來自日劇「愛情白皮書」，講述3男2女從大學畢業前夕至踏入社會的成長旅程，劇中穿插「木棉道」、「鹿港小鎮」、「橄欖樹」與「微風往事」等民歌，不只喚起四、五、六年級生共同回憶，也為新世代鋪陳出一段段關於夢想與信仰的共鳴。

根據北市國今天發布的新聞稿，音樂劇集結實力派音樂劇演員方宥心、盧學叡、徐詣帆、張仰瑄、于浩威共同演出，劇中20餘首民歌重新編曲為國樂版本，強化國樂彈撥色彩如吉他輕揚，展現經典作品的不同風貌。

另外，2025中山堂廣場音樂節則邀請中華音樂人交流協會理事丁曉雯擔任策演人，規劃「民歌經典唱」與「民歌酷酷唱」節目，舞台以89歲國定古蹟宏偉典雅的正門做為舞台背景，並運用精準投影技術，特製畫面投影在正門牆面，打造全台獨一無二的「古蹟音樂會」，串起民歌與中山堂深厚記憶。

民歌音樂劇「微風往事」將於9月26日到28日，在台北市中山堂中正廳舉行；2025中山堂廣場音樂節同時間在廣場，也將有一系列民歌演唱與市集活動。

微風 民歌 音樂劇

延伸閱讀

69歲蘇來消失許久露面了！攜手董運昌重溫民歌情懷

76歲民歌天后洪小喬霸氣捨2億別墅！拒每月400萬當小老婆

追劇不用透過螢幕！全新影集式音樂劇《不親愛家人》即將登場　

上億家產慘遭家人騙走 62歲絕美玉女驚人近況曝光

相關新聞

樺加沙颱風今晚8時生成 下周一起恐以中颱之姿威脅台灣

位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓TD21，已於今晚發展為輕度颱風樺加沙。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，未來它的...

10萬元生育補助只給「差額」 專家：誠意不足、吃社會保險豆腐

行政院今宣布明年起，女性國人生育可請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎均能達10萬元，明年上路實施。勞動部預估，每年將...

蜜柑站長限量聯名生乳捲開賣 高捷10大站點都可買到

看好高雄捷運百萬旅運量，台灣生乳捲品牌亞尼克宣布推出全台首創24小時新鮮販售YTM－蛋糕販賣機，將進駐高雄捷運10站點正...

超萌「芋寶」領路遊甲仙 來吃芋冰還能有優惠可拿

高雄甲仙芋冰一條街將於9月20日至10月6日止推出「芋見甲仙・冰友作伙集章趣」，經濟部商業發展署委託商業發展研究院選定高...

米塔颱風影響！中部以北慎防大雨 準颱風樺加沙最快周日晚間發海警

明天持續受到米塔颱風外圍環流影響，中央氣象署預報員李名翔表示，東半部、恆春半島有局部陣雨或雷雨，午後中部以北也有局部大雨...

波波牙醫爭議！海外牙醫聯盟批限制實習名額不公 衛福部：不會增加

波波牙醫爭議不斷，美日海外牙醫聯盟今表示，在國外就讀牙醫系的畢業生於2022年底前通過國考，可以參加醫院實習，但卻受到5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。