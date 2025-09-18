米塔颱風影響！中部以北慎防大雨 準颱風樺加沙最快周日晚間發海警

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天持續受到米塔颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島有局部陣雨或雷雨，午後中部以北也有局部大雨；另外，熱帶性低氣壓TD21下周恐以中颱之姿接近台灣，最快周日晚間發布海上颱風警報。聯合報系資料照
明天持續受到米塔颱風外圍環流影響，中央氣象署預報員李名翔表示，東半部、恆春半島有局部陣雨或雷雨，午後中部以北也有局部大雨；颱風部分，熱帶性低氣壓TD21、TD22最快今晚陸續增強為颱風「樺加沙」及「浣熊」，其中TD21下周恐以中颱之姿接近台灣，最快周日晚間發布海上颱風警報。

李名翔說，米塔颱風今下午2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方350公里，今、明2天將受其外圍環流影響，未來路徑將往廣東前進。

而熱帶性低氣壓TD21、TD22目前分別位於鵝鑾鼻東南東方1510公里、台北東方4330公里，最快今晚至深夜都會陸續增強為颱風，並依增強速度成為颱風樺加沙及颱風浣熊。其中，TD21預計下周將以中颱之姿接近台灣，因此氣象署最快周日晚間將發布海警，另也不排除發布陸警，但發布時間會更晚些。

李名翔表示，TD21未來路徑將以偏西北往台灣東南方及巴士海峽前進，最快周日晚間發布海警，下周一至下周三清晨這段期間會影響台灣，尤其周二距離台灣最近，其暴風半徑有機會達200公里，成為中度颱風等級，屆時東半部、恆春半島首當其衝受到影響。

TD22未來一周則以偏西到西北往日本東南方移動，由於都在海面上移動，對日本也暫時沒有影響。

針對未來1周天氣，李名翔指出，明（19日）受到米塔颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有雷陣雨，其中中部以北、各山區有局部大雨，清晨中南部也有零星短暫陣雨。

周六（20日）米塔颱風遠離，但台灣附近水氣仍多，東半部、恆春有局部陣雨，其他地區為多雲，午後有局部雷陣雨，嘉義以南、中部以北山區有局部大雨發ㄕㄥ機率，清晨至上午中南部也有零星陣雨。

周日（21日）水氣較少，但基隆北海岸、東半部、恆春地區及大台北山區仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後嘉義以南、中部山區有局部短暫雷陣雨，且有局部大雨發生機率。

下周一（22日）受到熱帶性低氣壓TD21或颱風外圍環流影響，桃園以北、東半部、恆春有局部短暫陣雨或雷雨，宜蘭、花蓮有局部大雨，其他地區為多雲，午後南部、其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周三清晨（23、24日） 受到颱風及其外圍環流影響，降雨顯著，花東、恆春降雨持續有陣雨或雷雨，甚至有局部豪雨發生，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，宜蘭、屏東、其他山區有局部大雨。

下周三（24日）白天起至周四（25日）颱風逐漸遠離，但台灣附近水氣仍偏多，東半部、中南部仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，李名翔表示，明天東半部高溫約31、32度，西半部高溫32至35度，其中大台北地區、桃園局部高溫上看36度；未來1周各地感受依然炎熱，東半部高溫約30至33度，西半部33至35度。

但下周二受到颱風及其外圍環流影響，降雨明顯、連帶高溫略降，北部高溫約31至33度，中南部32、33度，東半部高溫約28至30度。

恆春 高溫 米塔颱風

